Basketbol: Haftanın programı

29.11.2019 09:26 | Son Güncelleme: 29.11.2019 09:26

ING Basketbol Süper Ligi'ne 10'uncu, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne ise 7'nci hafta maçlarıyla devam edilecek. Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 8'inci, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 10'uncu hafta karşılaşmaları yapılacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 4 ligde haftanın maç programı şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 Beşiktaş Sompo Sigorta-Sigortam.net İTÜ Basket (BJK Akatlar)

15.15 Teksüt Bandırma-Bahçeşehir Koleji (Teksüt Kara Ali Acar)

17.30 Darüşşafaka Tekfen-TOFAŞ (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

20.00 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-Türk Telekom (Gazanfer Bilge)

1 Aralık Pazar:

15.15 Frutti Extra Bursaspor-Gaziantep Basketbol (TOFAŞ)

17.30 Pınar Karşıyaka-Fenerbahçe Beko (Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk)

20.00 OGM Ormanspor-Meksa Yatırım Afyon Belediyespor (Ankara)

2 Aralık Pazartesi:

20.00 Anadolu Efes-Galatasaray Doğa Sigorta (Sinan Erdem)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:

14.00 Birevim Elazığ İl Özel İdare-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol (Elazığ İl Özel İdare)

16.00 Fenerbahçe Öznur Kablo-Samsun Canik Belediyespor (Metro Enerji)

17.00 İzmit Belediyespor-Gelecek Koleji Çukurova Basketbol (Kocaeli Atatürk)

1 Aralık Pazar:

13.00 Çankaya Üniversitesi-OGM Ormanspor (Ankara)

15.15 Galatasaray-Beşiktaş TRC İnşaat (Ahmet Cömert)

16.00 Bellona Kayseri Basketbol-BOTAŞ (Kadir Has Kongre Merkezi)

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bugün:

16.30 Anadolu Basket-Samsunspor (TOBB ETÜ)

Yarın:

16.00 Petkimspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor (ENKA)

16.00 Konyaspor-Final Gençlik (Selçuklu Belediyesi)

17.00 Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-1881 Düzce Belediyespor (Fethiye Beşkaza)

17.00 Semt77 Yalovaspor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (90. Yıl)

17.00 Akhisar Belediyespor-Merkezefendi Belediyespor (Akhisar Belediye)

17.00 Gemlik Basketbol-Bornova Belediyespor (Gemlik)

1 Aralık Pazar:

14.00 Bandırma Kırmızı-Mamak Belediyespor (Teksüt Kara Ali Acar)

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Bugün:

18.00 Bayraklı Belediyespor-Fenerbahçe Gelişim (Bayraklı Mustafa Kemal Atatürk)

18.00 BOTAŞ Gelişim-Nesibe Aydın (Ankara DSİ Etlik)

Yarın:

14.00 Antalya 07 Basketbol-Sakarya Yükseliş (Muratpaşa Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk)

14.00 Yalova VİP-Bosna 34 (90. Yıl)

14.00 Bursa Büyükşehir-Mersin Üniversitesi (Yıldırım Şahin Başol)

15.00 Emlak Konut-Urla Belediyespor (Complex İstanbul)

15.00 Edremit Belediyesi Gürespor-Mardin Büyükşehir Başak (Edremit)

1 Aralık Pazar:

16.00 1881 Düzce Belediye-İstanbul Üniversitesi (Kalıcı Konutlar Merkez)

Kaynak: AA