Basketbol Gençler Ligi'nde yer alacak takımlar belli oldu

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu, Gençler Ligi'nde 2021-2022 sezonunda kızlar ve erkekler kategorilerinde mücadele edecek takımları belirledi.

TBF'den yapılan açıklamaya göre, Ligde kızlar kategorisinde Bellona Kayseri Basketbol, Beşiktaş, BOTAŞ, Çankaya Üniversitesi, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, Emlak Konut, Fenerbahçe, Galatasaray, Hatayspor ve İstanbul Üniversitesi ekipleri mücadele edecek.

Erkekler kategorisinde ise Aliağa Petkim, Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş, Büyükçekmece Basketbol, Darüşşafaka, Fenerbahçe Beko, Frutti Extra Bursaspor, Galatasaray Nef, Gaziantep Basketbol, Gelişim Koleji, Afyon Belediyesi, Pınar Karşıyaka, Semt77 Yalovaspor, Tarsus Amerikan Koleji, TED Ankara Kolejliler, Teşvikiye, TOFAŞ, Türk Telekom ve Merkezefendi Belediyesi Basket yer alacak.

Deplasmanlı olarak oynanacak 2021-2022 sezonu, kızlar kategorisinde 5-7 Kasım, erkekler kategorisinde ise 22-24 Ekim haftasında başlayacak.