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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

AA / Muhammed Boztepe - Haberler | Spor
Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

Salon: Sait ZarifoğluHakemler: Suzana Vujicic (Karadağ), Dumitru Stasiev (Moldova), Ewa Matuszewska (Polonya)OGM Ormanspor: Robinson 21, Gökşen Fitik 5, Sevgi Uzun 13, McCowan 23, Lucet 16, Meltem Avcı 3, Damla Gezgin 3, Nazlı GökdemirNika Syktyvkar: Cherepanova 20, Musina 8, Goldyreva 19,...

Salon: Sait Zarifoğlu

Hakemler: Suzana Vujicic ( Karadağ ), Dumitru Stasiev ( Moldova ), Ewa Matuszewska ( Polonya )

OGM Ormanspor: Robinson 21, Gökşen Fitik 5, Sevgi Uzun 13, McCowan 23, Lucet 16, Meltem Avcı 3, Damla Gezgin 3, Nazlı Gökdemir

Nika Syktyvkar: Cherepanova 20, Musina 8, Goldyreva 19, Psareva 16, Harris 12, Marchenkova 2, Coulibaly 10, Kozhukhar 2

1. Periyot: 24-25

Devre: 39-50

3. Periyot: 71-57

OGM Ormanspor Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası F Grubu 4. hafta maçında konuk ettiği Rusya'nın Nika Syktyvkar takımına 89-84 yenildi.

Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin ilk 5 dakikası 10-7 OGM Ormanspor'un üstünlüğüyle geçildi. İki takımın yüzdeli atışlarla oynadığı ilk periyotu 25-24 konuk takım önde tamamladı.

İkinci periyota iyi başlayan Nika Syktyvkar, mücadelenin 15. dakikası 40-31 üstün tamamladı. Etkili oyununu sürdüren Rus ekibi soyunma odasına 50-39 önde gitti.

Üçüncü periyota katı savunma yaparak başlayan OGM Ormanspor, 11 sayı farktan (39-50) gelerek periyotun bitimine 2 dakika kala 11 sayı fark attı: 63-52. Etkili oyununu sürdüren başkent ekibi üçüncü periyotu 71-57 üstün tamamladı.

Final periyoduna iyi başlayan ve katı savunmayla 14 sayı farkı eriten Rus ekibi maçı 89-84 kazandı.

Başkent temsilcisi gruptaki ilk yenilgisini alırken, Rus takımı ise gruptaki ilk galibiyetini elde etti.

AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri
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