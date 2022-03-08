SİNCAN, ANKARA (İHA) - Başkentte sıvı yağ denetiminde şok eden tablo... Raflarda olmayan yağlar depolarda çıktı

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde Sincan belediyesi Zabıta ekipleri marketlerde sıvı yağ denetiminde bulundu.

Sincan Belediyesi Zabıta ekipleri zabıta ekipleri satışa sunulmayan ürünlere yönelik marketlere yönelik denetimler yaptı. BİM Marketin şubelerinde yapılan denetimlerde raflarda 1 lt'lik yağlar bulunurken depolarda 5 lt'lik yağların bulunduğu tespit edildi. Denetimler sonrası açıklama yapan Sincan Zabıta Müdür Yardımcısı Lütfi Taşdemir, sıvı yağların satışa verilmemesine yönelik şikayetler üzerine denetimler yaptıklarını belirterek, "Sincan'daki marketlerde depolardaki yağları kontrol ettik. Depolarda yağ vardı. 5 lt'lik yağları satışa sunmadıkları için yasal işlem yaptı. Vatandaşlarımız huzur içinde alışveriş yapabilir. Konunun takipçisiyiz" dedi.

Depolardaki yağları satışa sunmayan marketlere yasal işlem yapıldığı bildirildi.