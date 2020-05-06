Başkentte berberler tedbirli açılışa hazırlanıyor
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Başkentte berberler tedbirli açılışa hazırlanıyor

Başkentte berberler tedbirli açılışa hazırlanıyor
06.05.2020 11:12 | Son Güncelleme: 06.05.2020 11:31

Ankara'nın Çubuk ilçesinde tedbirli açılışa hazırlanan berber ve kuaförler belediye ekipleri tarafından dezenfekte ediliyor.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde tedbirli açılışa hazırlanan berber ve kuaförler belediye ekipleri tarafından dezenfekte ediliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından berber ve kuaför gibi işletmelerin 11 Mayıs'ta faaliyete geçeceğini açıklamasının ardından Çubuk Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan Kovid-19 Mücadele ekibi harekete geçti.

Ekipler, berber ve kuaförleri detaylı bir şekilde dezenfekte ederken Belediye Başkanı Baki Demirbaş da berber ve kuaförlere maske, kolonya ve müşterileri için kullanılacak el dezenfektanlarını dağıttı.

Başkan Demirbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iş yerlerini gün içerisinde birkaç kez dezenfekte ederek steril hale getireceklerini belirtti.

İş yerleri yeniden açılan esnafın mutluluğuna ortak olduklarını dile getiren Demirbaş, şunları söyledi:

"Esnaflarımız hazırlıklarını yapmaya başladılar. Ayrıca bu iş yerlerimiz zabıta ekiplerimiz tarafından sürekli denetim altında bulundurulacak. Hem bizim hem de esnaf arkadaşlarımızın yaptığı çalışmalarla vatandaşlarımız içleri rahat ve güvenli bir şekilde hizmetlerini alabilecekler. Biz her konuda esnaflarımızı destekliyoruz. Ayrıca esnaflarımıza müşterileri ve kendi kullanımları için içerisinde maske, kolonya ve el dezenfektan ürünlerinin bulunduğu hijyen kitlerimizi de verdik. İnşallah hayırlı olur. Aldığımız tedbirlerle inşallah bu musibetten bir an önce kurtuluruz."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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