Başkentgaz, Ankara-Şili mesafesi uzunluğundaki dağıtım hattını yılda 2 kez kontrol ediyor
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Başkentgaz, Ankara-Şili mesafesi uzunluğundaki dağıtım hattını yılda 2 kez kontrol ediyor

Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı - Haberler | Ekonomi
Başkentgaz, Ankara-Şili mesafesi uzunluğundaki dağıtım hattını yılda 2 kez kontrol ediyor

Başkentgaz, dağıtım şebekesini yılda iki kez kontrol ederek 2020'de 26 bin kilometrelik tarama faaliyeti gerçekleştirdi.

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Başkentgaz, dağıtım şebekesini yılda iki kez kontrol ederek 2020'de 26 bin kilometrelik tarama faaliyeti gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2013'de gerçekleştirilen özelleştirme sonrasında doğal gaz dağıtım şebekesini daha modern ve güçlü hale getiren Başkentgaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını riskine karşı aldığı önlemlerle çalışmalarına devam ediyor.

Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) entegrasyonuyla güncel hat bilgileri üzerinden kesin bilgilere ulaşan şirket, dağıtım hattı bilgilerini düzenli olarak güncelliyor. Ayrıca, hassas ölçüm cihazları sayesinde en düşük seviyedeki kaçaklar da dahil olmak üzere müdahale edilmesi gereken noktaları anında tespit ediyor.

Bu kapsamda, Başkentgaz, Ankara-Şili arasındaki mesafe uzunluğunda olan dağıtım şebekesini yılda iki kez kontrol ederek geçen yıl toplamda 26 bin kilometrelik tarama faaliyeti gerçekleştirmiş oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkentgaz Acil Müdahale ve Teknik İşler Müdürü İlker Tınaz, çeşitli sebeplerle doğal gaz dağıtım hattında yıpranma meydana geldiğini belirterek, "Meskenlerde tesisatın uygun olmaması nedeniyle bazen olumsuz durumlar yaşanabiliyor. Bizler de abonelerimizin can ve mal güvenliği için 23 farklı bölgede 7 gün 24 saat görev başındayız." ifadelerini kullandı.

Hava koşulları, diğer kurumların kazı çalışmaları gibi faktörlerden etkilenen dağıtım şebekesini yılda iki kez periyodik olarak açık alan tarama araçlarıyla kontrol ettiklerine işaret eden Tınaz, elde edilen verileri hızla değerlendirerek daha güçlü bir şebeke yapısına ulaşmak için kullandıklarını aktardı.

Tınaz, doğal gaz dağıtım şebekesi haritasının CBS sisteminde mevcut olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Kurumlar veya bireyler kazı yapacakları adresi Başkentgaz Acil 187 üzerinden tarafımıza bildirmeli. Bu başvuru doğrultusunda incelemeler yaparak kazı çalışmasına refakat ediyoruz. Gerekli yönlendirmeleri yaparak dağıtım hattına zarar verilmesinin önüne geçiyoruz. Kurallara uygun kazı yapılmasını sağlayarak oluşabilecek yangın, patlama, gaz kaçağı gibi olumsuzlukların önüne geçiyoruz. Şehrimizin can ve mal güvenliği için kurumların bu konuda hassasiyet göstermeleri gerekiyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı

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