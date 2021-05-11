Zonguldak'tan kısa kısa

Başkent Elektrik Dağıtım AŞ, Zonguldak-İstanbul kara yolu üzerinde Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Kozlu kavşağının refüj aydınlatma çalışmalarını tamamladı.

Başkent Elektrik Dağıtım AŞ, Zonguldak-İstanbul kara yolu üzerinde Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Kozlu kavşağının refüj aydınlatma çalışmalarını tamamladı.

Başkent EDAŞ'tan yapılan açıklamada, Kozlu ilçesi ile Zonguldak Merkez arasında trafiğin en yoğun olduğu noktalardan biri olan Kozlu kavşağının aydınlatma çalışmaları, Başkent EDAŞ'ın 2021 yılı yatırımları kapsamında gerçekleştirildiğini bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Toplamda 1420 metre kablo ve 37 aydınlatma direğiyle Kozlu ilçe girişi ve bağlantı yolları da aydınlatılırken, aynı bölgedeki bir diğer projeyle Kozlu ilçesi Güney Mahallesi'ndeki Dere Sokak'taki aydınlatma çalışmaları da devam ediyor. Toplam 650 metre kablo ve 20 direk kullanılarak gerçekleştirilecek bu projenin de haziran ayı içerisinde tamamlanması hedefleniyor."

Ereğli'de muaf tutulan iş yerlerine denetim

Ereğli ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelede "tam kapanma" uygulamasından muaf tutulan iş yerleri denetlendi.

Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürü Halit Aydın, muaf tutulan kuruyemişçi, tatlıcı ve pastanelerde bayram öncesi rutin kontrolleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcı dükkanlarının açılış ve kapanış saatlerini de düzenli olarak ilçe genelinde kontrol altında tutulduğunu belirten Aydın, "43 iş yerinde denetim yaptık. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Denetimlerimiz devam edecek." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz