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Başkan Yılmaz, personeline zam sürprizi yaptı; yüzde 10'lu artışı yüzde 15'e çıkardı

İş Sendikası ile işçilere yüzde 10'luk zamda anlaşan Başkan Yılmaz, korona virüs süreci nedeniyle fedakarca çalışan işçilerine yüzde 5'lik de refah payı vererek, zammı yüzde 15'e çıkardı.

Başkan Yılmaz, personeline zam sürprizi yaptı; yüzde 10'lu artışı yüzde 15'e çıkardı
24.06.2020 16:06 | Son Güncelleme: 24.06.2020 16:10

İş Sendikası ile işçilere yüzde 10'luk zamda anlaşan Başkan Yılmaz, korona virüs süreci nedeniyle fedakarca çalışan işçilerine yüzde 5'lik de refah payı vererek, zammı yüzde 15'e çıkardı.

Toroslar Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında toplu sözleşme imzalandı. Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Atsız Afşın Yılmaz, işçilerine sürpriz yaptı. İmza törenine, Başkan Yılmaz, AK Parti Toroslar İlçe Başkanı Bekir Topçu, MHP Toroslar İlçe Başkanı Hüsnü Doğan, Belediye-İş Sendikası Mersin Şube Başkanı Ali Sönmez ve Başkan Yardımcısı Yusuf Kendirci, Örgütlenme Genel Sekreteri İsmail Duman, Toplu İş Sözleşmesi Uzmanı Mehmet Koray Şener ile meclis üyeleri katıldı.

Çalışanlara refah payı sürprizi

Başkan Yılmaz ve Sendika Şube Başkanı Sönmez arasında imzalanan toplu iş sözleşmesinde; kadrolu işçilere ve Toroslar Belediyesi Personel Limited Şirketinde çalışan KHK'lı işçilere yüzde 10 zam yapılması kararlaştırıldı. Ancak imza sırasında KHK'lı işçilerin zam oranını yüzde 5 daha arttırarak, refah payı ilavesiyle toplam yüzde 15'lik zam sürprizi yapan Başkan Yılmaz, personelini sevindirdi. Bu oran ile birlikte Kanun Hükmünde Kararname ile taşerondan belediye şirketine geçen işçilerin günlük ücretlerine ve tüm sosyal haklarına yüzde 15 oranında zam yapılmış oldu. Enflasyon üzerinde zam sağlayan toplu iş sözleşmesi ile çalışanların yemek, aile, çocuk, okul, yakacak, giyim, bayram, doğum, ölüm ve afet yardımlarına da yüzde 15'lik zam yansıtılacak.

"Her zaman emekten yanayız"

Başkan Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, işçilerin hem ücretini hem de sosyal haklarını iyileştiren toplu iş sözleşmesinin hayırlı olmasını diledi. Yılmaz, "Verilen her emek ve alın teri kutsaldır. Her zaman emekten yanayız. Personelimizin her zaman yanındayız. Belediye İş Sendikası ile toplu iş sözleşmesi imzalayarak, işçilerimizin maaşlarına ve sosyal haklarına yüzde 15 oranında zam yaptık. Bu zorlu günlerde, personelimize destek olmaktan memnuniyet duyuyor, maaş ve sosyal haklarındaki iyileştirmenin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Biz büyük bir aileyiz"

Pandemi sürecini personelinin büyük emeği ve gayretiyle başarıyla atlattıklarını da dile getiren Yılmaz, "Pandemi sürecinin zor kısmını hep birlikte başarıyla atlattık. Aldığımız tedbirlerle bu süreci iyi yönettik. Bu başarı tüm personelimize ait. Personelimizle birlikte Toroslarımıza ve hemşehrilerimize en güzel hizmetleri sunmaya devam edeceğiz. Biz büyük bir aileyiz" diye konuştu.

"Başkan Yılmaz, her zaman yapıcı oldu"

Şube Başkanı Sönmez ve Örgütlenme Genel Sekreteri Duman ise sözleşmenin hayırlı olması dileğinde bulunarak, "Toroslar Belediye Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz, görüşmelerimiz sürecinde her zaman yapıcı tavır sergiledi. Arzu ettiğimiz bir sözleşmeyi imzaladık. Kendisine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandılar. - MERSİN

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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