Başkan Vekili Koç, şampiyon Aktaş'ı ödüllendirdi

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, Türkiye Jimnastik Federasyonunun düzenlediği Artistik Jimnastik Yarışmasında birinci olan minik Viyan Aktaş'ın başarısını ödüllendirdi.

Kayapınar İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, Türkiye Jimnastik Federasyonunun düzenlediği Artistik Jimnastik Yarışmasında Diyarbakır'a birincilik gururu yaşatan Kayapınar ilçesi Akşemsettin İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Viyan Aktaş'ı ve ailesini makamında kabul etti. Aktaş'ın annesi Selin ve babası Mahir Aktaş ile öğretmeni Harun Yasak ve Akşemettin İlkokulu Müdürünün de yer aldığı kabulde, Başkan Vekili Ünal Koç, başarısından dolayı Viyan Aktaş'ı tebrik etti. Daha önce de katıldığı yarışmalarda, Diyarbakır ve bölge birinciliği elde eden Viyan Aktaş'ın, Diyarbakır'ın gururu olduğunu belirten Başkan Vekili Koç, belediye olarak bu başarının devamı için destek olacaklarını söyledi. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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