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Başkan Uysal, " Daha az ilgi gören amatör spor branşlarını korumak istiyoruz"

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, ilçenin ve belediyenin adını taşıyan Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü'nün genel kurulunda "Biz sadece Türkiye'de sporu desteklemek istiyoruz.

Başkan Uysal, 'Daha az ilgi gören amatör spor branşlarını korumak istiyoruz
28.06.2020 11:10 | Son Güncelleme: 28.06.2020 11:14

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, ilçenin ve belediyenin adını taşıyan Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü'nün genel kurulunda "Biz sadece Türkiye'de sporu desteklemek istiyoruz. Daha az ilgi gören amatör spor branşlarını korumak istiyoruz" dedi.

Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü, olağan genel kurulunu gerçekleştirdi. Divan başkanlığının Hüseyin Sarı ve divan katip üyelikleri Ali Kuş ve Ramazan Özen'in yaptığı genel kurula Başkan Uysal da katıldı. Divanın oluşmasının ardından Saygı Duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nın okumasıyla açılan genel kurulda yaptığı konuşmada Başkan Uysal, Türkiye'de spor yönetimi alanında yaşanan eksikliğe dikkat çekti.

Belediyelerinin amatör sporlarla ilgilenen kulüpleri desteklemekle, sporcu ve spor eğitimiyle, geniş kitlelere spor yapma alışkanlığı kazandırmakla mükellef olduğunun altını çizen Başkan Uysal, bu olanakları sağlamak için tesisleşmenin önemli olduğunu vurguladı. Bu çerçevede Muratpaşa Belediyesi olarak mahallerde çok sayıda spor salonu, spor alanı ve çadır tipi salon yatırımlarını gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Uysal, bunların yanı sıra Türkiye'de sporun çeşitlenmesi, belli branşların ölmemesi ve belli liglerin yaşamasına katkı sağlamaya devam edeceklerini belirtti.

Kulübün yeni döneminde görev alan isimlere başarılar dileyen Başkan Uysal, konuşmasının sonunda şunları ifade etti:

"Sportif başarı önemli ama asla en önemli şey değil. Sportif başarı, sığ spor ortamı olan ülkelerde biraz para bulup yurtdışından sporcu getirerek sağlanabiliyor. Bu sahici, gerçek bir olay değil. Bizim işimiz o branşlara yerelden sporcu yetiştirmek ya da Türkiye'de yetişmiş sporcuları desteklemek. Bizim işimiz, yurtdışından pahalı oyuncular getirip belediyenin reklamını yapmaya çalışmak değil. O reklamdan bir şey beklemeyiz. Öyle bir duygumuz da yok. Biz sadece Türkiye'de sporu desteklemek istiyoruz. Daha az ilgi gören amatör spor branşlarını korumak istiyoruz. Onların liginin yapılmaya devam edilmesini, daha kaliteli hale gelmesini sağlamaya gayret ediyoruz."

Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü'nün olağan genel kurulunda yapılan seçimler sonucunda yönetim kurulu, Murat Şimşek Özcan Yılmaz, Derya Karakoç, Bülent Ataş, Ahmet Öztürk, Özgür Güngör, Yusuf Emre Ertugan, Yener Altıntaş ve Erhan Üstündağ'dan oluştu. Yeni yönetim kurulu, Salı günü yapacağı toplantıda görev dağılımını gerçekleştirecek. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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