'Başkan Trump'ın bu sabahtan beri ateşi var'
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

'Başkan Trump'ın bu sabahtan beri ateşi var'

15.10.2020 09:11 | Son Güncelleme: 15.10.2020 09:15
'Başkan Trump'ın bu sabahtan beri ateşi var'

ABD basın organı CNN, isimini açıklamadığı Beyaz Saray kaynağına dayandırdığı haberinde, Başkan Donald Trump'ın ateşi olduğunu bildirdi.

ABD basın organı CNN, isimini açıklamadığı Beyaz Saray kaynağına dayandırdığı haberinde, Başkan Donald Trump'ın ateşi olduğunu bildirdi. CNN haberinde "Konuya aşina bir kişi, Başkan Trump'ın bu sabahtan beri ateşi olduğunu söylüyor" ifadelerini kullandı.

ABD'de yaklaşan Başkanlık seçimleri hızla devam ederken, ABD medyası bu sabah Başkan Trump'ın ateşinin yüksek olduğunu yazdı. Beyaz Saray doktoru Sean Conley, Başkan Trump'ın sağlığı konusunda daha önce yaptığı açıklamada Trump'ı yorgun olarak nitelendirmişti. Trump'ın, geçen cuma koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.


'Başkan Trump'ın bu sabahtan beri ateşi var'

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Hulusi Akar İlham Aliyev Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Şevval Sam Seda Sayan Cem Yılmaz Hazal Kaya
Spor Şenol Güneş Metin Oktay Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Mahmut Tekdemir
Daha Fazla Kız Ekim Milli Kadir Şeker
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 'Başkan Trump'ın bu sabahtan beri ateşi var' - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.10.2020 09:15:24. #1.15#
title