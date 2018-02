Başkan Toçoğlu Arifiye Teşkilatıyla Biraya Geldi

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu AK Parti Arifiye İlçe teşkilatıyla bir araya geldi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, AK Parti Arifiye İlçe teşkilatıyla düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Hanlı Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen buluşmada AK Parti İl Başkanı Fevzi Kılıç, AK Parti Arifiye İlçe Başkanı Ali Başar, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, Genel Sekreter Yardımcısı Ayhan Kardan, Zafer Poyraz ve Ali Oktar, Büyükşehir ve SASKİ Bürokratları ile teşkilat mensupları yer aldı. Toçoğlu, istişare toplantısının ardından AK Parti Arifiye İlçe Teşkilatı'na hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, çalışmalarında başarılar diledi. AK Parti Arifiye İlçe Başkanı Ali Başar yaptığı açıklamada, "AK Parti teşkilatları ile bir araya gelerek bu güzel toplantıları düzenleyen Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ediyoruz. Biz ilçe teşkilatları olarak 2019 seçimlerine çok ciddi bir şekilde çalışıyoruz. Önümüzdeki sürecin çok ciddi olduğunun farkındayız. Bu toplantılarda şehrimizin sorunlarını dile getirerek çözüm arıyoruz. Geldiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ilçe teşkilatımıza yapmış olduğu ziyaretten ötürü çok teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak hedeflerimize emin adımlarla yürüyeceğiz" dedi.

Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu yaptığı açıklamada, "AK Parti iktidarlarıyla gerçekten Arifiye gelişti. Değerli kadrolarla birlikte sorunların üstesinden kalktık. Arifiye yıldızı parlayan bir ilçe haline geldi. Son üç yılda toplam 2 bine yakın nitelikli konut ve yaşam alanları oluştu. Sanayi alanları oluşturuldu. Arifiye Meydanı'nı kazandırıldı. 5 bin kişilik mezarlık kazandırıldı. SASKİ içmesuyu yenileme hatları ile ilgili ciddi çalışmalar gerçekleştirdi. Yeni kanalizasyon hatları oluşturuldu. Akıllı kavşaklarımız var. Asfalt konusunda ciddi çalışmalar yapıldı. Köyler ile merkezimizi birbirine bağlayacak 4 milyonluk bir köprü inşa ediliyor. Arifiye Parkın temeli atılıyor. Bu güzel hizmetleri bizler ile buluşturduğu için Başkanımız Zeki Toçoğlu'na teşekkür ediyorum" dedi.

Programda konuşan Başkan Toçoğlu ise yaptığı açıklamada, "Bugün Arifiye'de sizlerle beraber hem Arifiye ile ilgili hemde genel anlamda bir istişare toplantısı yapalım istedik. Teşkilatlarımızın görüşlerini dinleyelim istedik. Yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Elbette eksiklikler olabiliyor. İnşallah eksiklikleri de beraberce tamamlayacağız. Arifiye partimize ciddi destek veren bir ilçemiz. 2019 çok ciddi bir süreç. İnşallah Cumhurbaşkanımız ile birlikte ülkemizi daha da ileri götüreceğiz. Gündemimiz çok yoğun. Ama Allah'ın izniyle tüm mücadelelerimizi başarıyla noktalayacağız. İlçemize meydan kazandırdık. 15 milyonluk asfalt çalışması gerçekleştirdik. Kemaliye, Kışlaçay, Çınardibi ve Boğazköy mahallelerinde 13 kilometrelik içmesuyu altyapısı inşa ettik. Aşağıkirazca Mahallesi'nde Yeni Hal Kompleksi'ni inşa ediyoruz. Arifiye'de Karaaptiler ve Türkçaybaşı mahallelerini birbirine bağlayacak yeni bir köprü hayata geçiriyoruz. 1. OSB ile SATSO yeni duble yolu için de ihalemizi gerçekleştirdik. Arifiye Park 2018'de açılacak. 2002'den sonra ülkemiz gelişim ivmesi yakaladı. Ülkemizin her alanda büyümesi ve gelişmesi için birlik ve beraberliğimizi kararlı bir şekilde sürdürecek, daha da fazla çalışacağız. Bütün dünya bir araya gelse de Allah'ın izniyle kutlu yürüyüşümüz devam edecek. 2019 seçimleri sıradan bir seçim değildir. Cumhurbaşkanımızı tekrardan göreve getirmek için çok çalışmamız gerek. Arifiye, AK Partimize ciddi destek veren bir ilçemiz. Her zaman istişare toplantıları gerçekleştiriyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman yanınızdayız" ifadelerini kullandı. - SAKARYA