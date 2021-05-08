Başkan Tavlı: "Konkasör tesisi kırsaldaki yol sorununa neşter vuracak"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Tavlı: "Konkasör tesisi kırsaldaki yol sorununa neşter vuracak"

Başkan Tavlı: 'Konkasör tesisi kırsaldaki yol sorununa neşter vuracak'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Killik Mahallesi'nde kurulum çalışması devam eden konkasör tesisinin kırsal bölgelerdeki yol sorununa neşter vuracağını söyledi.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Killik Mahallesi'nde kurulum çalışması devam eden konkasör tesisinin kırsal bölgelerdeki yol sorununa neşter vuracağını söyledi.

Ünye Belediyesi'nin, Killik Mahallesi sınırlarında yapımına devem ettiği konkasör şantiyesinde kurulum çalışmaları devam ediyor. Beton santralinin de taşınacağı alan mayıs ayı sonunda hizmete açılara faaliyetlerine başlayacak. Ünye Belediye Bakanı Hüseyin Tavlı, çalışmaları yerinde inceleyerek kurulum aşamasıyla ilgili bilgiler aldı. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, çalışmaları incelemeleri sırasında yaptığı açıklamada, "Ünye'mizin yol yatırımları anlamında geleceğini şekillendiriyoruz. İlçe merkezimiz ile özellikle kırsal bölgelerdeki yol sorununa neşter vuracak olan ve uzun yıllar ilçemize hizmet verecek konkasör şantiyemizde kurulum çalışmaları hızla devam ediyor" dedi.

"Ünye'mizin, yol yatırımları anlamında geleceğini şekillendiriyoruz"

Tesisin uzun yıllar ilçeye hizmet edeceğini ifade eden Başkan Hüseyin Tavlı, şunları söyledi:

"Ünye'mizin, yol yatırımları anlamında geleceğini şekillendiriyoruz. İlçemize, yol yatırımları anlamında çağ atlatacak olan Killik Mahallemizdeki beton santrali ve konkasör şantiyesi alanında kurulum çalışmaları hummalı bir şekilde devam ediyor. Bu tesis ilçe merkezi ile özellikle kırsal bölgelerdeki yol sorununa neşter vuracak ve uzun yıllar ilçemize hizmet verecek. Çalışmaları hızlı bir şekilde tamamlayıp, mayıs ayı sonunda hizmete açacağız." - ORDU

Başkan Tavlı: 'Konkasör tesisi kırsaldaki yol sorununa neşter vuracak'
Başkan Tavlı: 'Konkasör tesisi kırsaldaki yol sorununa neşter vuracak'
Başkan Tavlı: 'Konkasör tesisi kırsaldaki yol sorununa neşter vuracak'
Başkan Tavlı: 'Konkasör tesisi kırsaldaki yol sorununa neşter vuracak'
Başkan Tavlı: 'Konkasör tesisi kırsaldaki yol sorununa neşter vuracak'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Donald Trump Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Müge Anlı Serdar Ortaç İbrahim Tatlıses
Spor Diego Salih Uçan Metin Oktay Fatih Terim Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa İsrail
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Başkan Tavlı: "Konkasör tesisi kırsaldaki yol sorununa neşter vuracak" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.5.2021 18:26:40. #1.16#

title