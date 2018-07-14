Başkan Taşlı, "Ülkemizi Milletin İradesi Dışında Hiçbir Güç Yönetemez"

DÜZCE(İHA) – Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle yayınladığı mesajında "Türkiye Cumhuriyeti'ni, Milletin iradesi dışında hiçbir güç yönetemez" dedi.

Başkan Ertan Taşlı Demokrasi ve Milli Birlik günü ile ilgili mesaj yayınladı. Taşlı mesajında "Türkiye, 15 Temmuz 2016 günü yakın tarihinin en sıra dışı, en korkunç gecesine tanıklık etti. 15 Temmuz darbe girişimi, 15 Temmuz 2016 gecesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki kendilerini Yurtta Sulh Konseyi olarak adlandıran FETÖ mensubu askerler tarafından yapılmaya çalışılan başarısız darbe girişimidir. 15 Temmuz'u asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Milletimiz darbeye karşı durarak şunu açık şekilde ilan etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'ni, Milletin iradesi dışında hiçbir güç yönetemez ifadesini kullanmıştır. Ülkemizin geleceğini inşa ederken yaşadıklarımızdan aldığımız dersler bize ışık olacak. Bizlerde bu hain saldırıya tepkimizi en açık bir şekilde hem 15 Temmuz ve daha sonrası tüm esnaflarımızla ortaya koyduk. Bir daha böyle girişimlere fırsat vermeyecek aynı davranışı milletimiz için çekinmeden ortaya koyacağımızdan kimsenin şüphesi olmamalı. Bu Aziz Millet Demokrasi ve Milli İradeye her daim sahip çıkacaktır. Bu yüzden Ülkenin geleceğinden umutluyuz. Bir daha böyle hain girişimlerin yaşanmaması dileğiyle 15 Temmuzda Vatanı uğruna vefat eden Şehitlerimizi saygı ile anıyor, Gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE