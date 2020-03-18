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Gürpınar, Van, Ekonomi

Başkan Tanıştan fabrika müjdesi

Van'ın Gürpınar Belediyesi, bin kişiye istihdam oluşturmayı planladığı 'Ayakkabı Fabrikası' için ilk adımı attı.

18.03.2020 11:34 | Son Güncelleme: 18.03.2020 11:34
Başkan Tanıştan fabrika müjdesi

Van'ın Gürpınar Belediyesi, bin kişiye istihdam oluşturmayı planladığı 'Ayakkabı Fabrikası' için ilk adımı attı.


Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış öncülüğünde ilçede işsizliği azaltacak proje için müteahhit firma ile protokol imzalandı. Kısa süre içerisinde çalışmalara başlanacak projede ilk etapta 500, ikinci etapta ise 500 kişiye istihdam alanı oluşturulması planlanıyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, bir yıldır üzerinde çalıştıkları projede sona yaklaştıklarını ifade etti. Projenin hayata geçmesiyle ilçede işsizliğin önemli ölçüde azalacağını kaydeden Başkan Tanış, "Projemizin ilk adımını gerçekleştirdik. Allah'ın izniyle de bu yıl içerisinde projemizi tamamlayarak üretim yapacak, istihdam sağlayacak, şehrimiz, bölgemiz ve ülkemiz adına katma değer oluşturacağız. Seçim döneminde istihdam alanları oluşturmak vaatlerimiz arasındaydı. Verdiğimiz tüm sözleri yerine getirmek için çabalıyoruz ve inşallah bir bir yerine getireceğiz. Her zaman dile getirdiğimiz gibi 'Yapacak İşimiz Millete Sözümüz Var' diyoruz. Bu anlamda kentimizi gelişime açmak ve gelecek vizyonunu üreten, gelişen ve refah düzeyini her geçen gün yükselten bir yer haline getirmeyi planlıyoruz. Bunun için de var gücümüzle çalışıyoruz. Kapasite ve işlevsel açıdan büyük bir yatırım olacak projemizin ilçemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

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