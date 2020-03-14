Başkan Soyer: "Koruyarak geliştireceğimiz bir turizm peşindeyiz"
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Başkan Soyer: "Koruyarak geliştireceğimiz bir turizm peşindeyiz" - Haber
Tunç Soyer, Karaburun, İzmir, Çeşme, Güncel

Başkan Soyer: "Koruyarak geliştireceğimiz bir turizm peşindeyiz"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Çeşme ve Karaburun'da muhtarlarla buluştu.

14.03.2020 16:16 | Son Güncelleme: 14.03.2020 16:16
Başkan Soyer:

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Çeşme ve Karaburun'da muhtarlarla buluştu. Tunç Soyer Çeşme'ye yönelik gündemde olan turizm projesiyle ilgili, "Koruyarak geliştireceğimiz bir turizm peşindeyiz" dedi.


İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, merkez dışındaki ilçelerin muhtarlarıyla yaptığı toplantıları sürdürüyor. Tunç Soyer'in ilk durağı Çeşme, ikinci durağı ise Karaburun oldu.


Çeşme Belediyesi Alaçatı Ek Hizmet Binasında düzenlenen toplantıda Soyer, 39 Çeşmeli muhtarla bir araya geldi. Toplantıda, Çeşme projesi hakkında açıklamalarda bulunan Soyer, geçen hafta Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir araya geldiğini hatırlattı. Soyer, "Bakan, projenin olmazsa olmaz hususlar taşımadığını, içinde birçok şeyi değiştirebileceklerini ve beraber çalışmayı arzu ettiklerini söyledi. Bu bizim için değerli bir yaklaşım. Sonuçta ortada fizibilitesi, bütçesi tamamlanmış bir proje yok. Her şey fikir aşamasında. Çeşme belediye başkanımız da ben de Çeşme'yi koruma konusunda netiz. Şunu çok iyi biliyoruz. Çeşme'nin ileri gitmesi lazım; ama bir yandan da geçmiş nesillerin bize bıraktığı olağanüstü mirası gelecek nesillere aktarmak gibi bir vazifemiz var; yani tahrip ederek bir kalkınmayı kabul etmemiz mümkün değil. Koruyarak geliştireceğimiz bir turizm peşindeyiz" dedi.


Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ise medyada yansıdığı gibi Soyer ile fikir ayrılığı yaşamadıklarını söyledi. Oran, "Asla böyle bir şey yok. Yoldaşlık hukuku her zaman geçerlidir. Göreve geldiğim günden beri başkanımızdan çok büyük destek gördüm ve görmeye devam ediyorum" ifadesini kullandı.


Çeşmeli muhtarlar ağırlıklı olarak; sokak hayvanları, altyapı, kanalizasyon, ulaşım ve mezarlıklarla ilgili sorunlarını dile getirdi. Toplantıda İZBETON'un 298 bin metrekarelik alanda yaptığı yol çalışmalarının okullar kapanmadan tamamlanacağı vurgulandı. İZSU'nun yakın zamanda Ovacık ve Alaçatı'da arıtma tesisi kuracağı, İZTAŞIT uygulamasının Çeşme ilçesine de gelmesi konusunda çalışmalara başlandığı da muhtarlara anlatıldı. Toplantıda İzmir Büyükşehir Belediyesinin ilaçlama konusunda da Çeşme'de çalışmalara başladığı duyuruldu.


İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Karaburun ilçesinin 16 muhtarıyla da buluştu. Toplantıda muhtarlar; altyapı, arıtma tesisi, kanalizasyon, tarım ve ulaşım konularındaki taleplerini Tunç Soyer'e iletti. Toplantıda İZTAŞIT uygulamasının Karaburun'da da yürürlüğe girmesi için çalışmalara başlandığı duyuruldu. - İZMİR

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

İran, koronavirüs nedeniyle ölenlerin yaş ortalamasını paylaştı Haber
İran, koronavirüs nedeniyle ölenlerin yaş ortalamasını paylaştı
Koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşireden hayat kurtaracak uyarı Haber
Koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşireden hayat kurtaracak uyarı
Virüs başkalarına da bulaşsın diye raflardaki ürünleri yaladı Haber
Virüs başkalarına da bulaşsın diye raflardaki ürünleri yaladı
İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in sorusuna yanıtı sosyal medyada gündem oldu Haber
İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in sorusuna yanıtı sosyal medyada gündem oldu
Türkiye'de kaç kişi, koronavirüs şikayetiyle başvuru yaptı? Haber
Türkiye'de kaç kişi, koronavirüs şikayetiyle başvuru yaptı?
Öldüren yumruk kamerada! Hakim, görüntüyü izleyip 8 yıl ceza verdi Haber
Öldüren yumruk kamerada! Hakim, görüntüyü izleyip 8 yıl ceza verdi
Diyanet İşleri Başkanı, 15 Mart'a kadar yurda dönecek 21 bin umreciyi karantina konusunda uyardı
Diyanet İşleri Başkanı, 15 Mart'a kadar yurda dönecek 21 bin umreciyi karantina konusunda uyardı
Hazar Ergüçlü, Hakan Muhafız dizisinde Taner Ölmez'le olan sevişme sahneleri hakkında konuştu
Hazar Ergüçlü, Hakan Muhafız dizisinde Taner Ölmez'le olan sevişme sahneleri hakkında konuştu
İBB tarafından 30 bin öğrenciye verilecek 3.200 TL'lik eğitim yardımı 31 Mart'ta hesaplarda olacak
İBB tarafından 30 bin öğrenciye verilecek 3.200 TL'lik eğitim yardımı 31 Mart'ta hesaplarda olacak
Koronavirüs konusunda tedbirlerini arttıran ABD'liler, taharet musluklu klozetlere ilgi gösteriyor
Koronavirüs konusunda tedbirlerini arttıran ABD'liler, taharet musluklu klozetlere ilgi gösteriyor
Elazığ depreminde hasar gören evde 700 yıllık 3 küp bulundu
Elazığ depreminde hasar gören evde 700 yıllık 3 küp bulundu
Son dakika: Birleşik Arap Emirlikleri, 4 ülke için uçuşları askıya aldı, Türkiye de listede
Son dakika: Birleşik Arap Emirlikleri, 4 ülke için uçuşları askıya aldı, Türkiye de listede
Ebru Şancı, evli biriyle aşk yaşayan Ece Erken'e sert çıktı: Koronadan daha tehlikeli
Ebru Şancı, evli biriyle aşk yaşayan Ece Erken'e sert çıktı: Koronadan daha tehlikeli
Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu
Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Eyüpoğlu: Sigara içenlerde koronavirüs riski daha yüksek
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Eyüpoğlu: Sigara içenlerde koronavirüs riski daha yüksek
Yunanistan tarafından atılan gaz fişekleri sağlık çadırına isabet etti
Yunanistan tarafından atılan gaz fişekleri sağlık çadırına isabet etti
Mustafa Cengiz Etik Kurulu'na sevk edildi
Mustafa Cengiz Etik Kurulu'na sevk edildi
Altının kilogramı 320 bin liraya geriledi
Altının kilogramı 320 bin liraya geriledi
Ivanka Trump ile aynı karede yer alan Avustralyalı Bakan koronavirüse yakalandı
Ivanka Trump ile aynı karede yer alan Avustralyalı Bakan koronavirüse yakalandı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında AVM'lerin açılış-kapanış saatleri değişti
Koronavirüs tedbirleri kapsamında AVM'lerin açılış-kapanış saatleri değişti
Londra'da yeni doğan bir bebekte koronavirüs vakası görüldü
Londra'da yeni doğan bir bebekte koronavirüs vakası görüldü
Malatyalı esnaf, fırsatçılara inat alışveriş yapan her müşterisine kolonya hediye ediyor
Malatyalı esnaf, fırsatçılara inat alışveriş yapan her müşterisine kolonya hediye ediyor
Koronavirüsün Türkiye'ye sıçramasının ardından termal kameralara talep arttı
Koronavirüsün Türkiye'ye sıçramasının ardından termal kameralara talep arttı
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak
Beyaz Saray'dan Trump'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama: Karantina altına alınmasına ihtiyaç yok
Beyaz Saray'dan Trump'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama: Karantina altına alınmasına ihtiyaç yok
Koronavirüse karşı koruyucu tulum siparişlerine yetişemiyorlar
Koronavirüse karşı koruyucu tulum siparişlerine yetişemiyorlar
'Hiç gitmedim' dediği Bursa'da hırsızlık yaptığı iddia edilen genç, suçsuzluğunu ispatlamaya çalışıyor
"Hiç gitmedim" dediği Bursa'da hırsızlık yaptığı iddia edilen genç, suçsuzluğunu ispatlamaya çalışıyor
İstanbul vapurlarının efsane satıcısı 'Burhan Pazarlama' hayatını kaybetti
İstanbul vapurlarının efsane satıcısı "Burhan Pazarlama" hayatını kaybetti
Ergun Gürsoy'dan, 'G.Saray'dan 2'şer milyon aldık' diyen Mesut Bakkal'a yanıt
Ergun Gürsoy'dan, "G.Saray'dan 2'şer milyon aldık" diyen Mesut Bakkal'a yanıt
Survivor'un çekimlerinin yapıldığı Dominik'te 5 kişide koronavirüs vakası görüldü
Survivor'un çekimlerinin yapıldığı Dominik'te 5 kişide koronavirüs vakası görüldü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Akif Ersoy Engin Özkoç Berat Albayrak Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Şallı Sadi Konuk Demet Akalın Gülben Ergen
Spor Adem Büyük Okan Buruk Sergen Yalçın Hikmet Karaman Fatih Karagümrük
Daha Fazla Mart İtalya Koronavirüs Donald Trump
Şu an buradasınız: Başkan Soyer: "Koruyarak geliştireceğimiz bir turizm peşindeyiz" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2020 16:25:43. #1.14#