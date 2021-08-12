Başkan Söğüt başarılı sporcuları ağırladı
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Başkan Söğüt başarılı sporcuları ağırladı

Başkan Söğüt başarılı sporcuları ağırladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün başarılı sporcularıyla bir araya geldi, "Başarmak için, azim ve kararlılıkla çalışmak gerekiyor" dedi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün başarılı sporcularıyla bir araya geldi, "Başarmak için, azim ve kararlılıkla çalışmak gerekiyor" dedi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Gençlerbirliği Spor Kulübü adına çeşitli branşlarda yarışmalara katılan ve derece alan sporcuları ağırladı. Belediye meclis salonunda gerçekleştirilen buluşmada sporcularla tek tek sohbet eden Başkan Söğüt, "Kazandığınız başarılar kadar, sporcu duruşunuz da bizler için önemliydi. Bizleri iki defa gururlandırdınız" dedi.

Sporculara konuşan Başkan Şener Söğüt, "Sporla, ara vermeksizin ilgilenebiliyorsan başarı geliyor. Sizlerde bunu yapan başarılı sporcularımızsınız. Sonuçlarını da alıyoruz. Bizler, sizlerin başarılarıyla gurur duyuyoruz, onur oluyoruz. Spor, bizim hizmetlerimizin arasında en üst sırada. Yeni spor tesislerinin hazırlıklarını yapıyoruz, bunların çalışmaları içerisindeyiz. Sizlerle bir arada olmak, sohbet etmek gerçekten çok güzel. Bir kez daha başarılı sonuçlarla bizleri mutlu eden, siz değerli sporcularımızı bir kez daha yürekten kutluyorum. Başarılarınızda, ailelerinizin desteği ve emeği çok büyük. Bu sebeple, kıymetli ailelerinizi de tebrik ediyorum. Yolunuz her daim açık olsun" diye konuştu. - KOCAELİ

Başkan Söğüt başarılı sporcuları ağırladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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