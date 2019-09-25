Başkan Şimşek'ten yol denetimi

25.09.2019 11:43

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin imar yolu açma çalışmalarının yaptığı alandaincelemelerde bulunup yetkililerden bilgi alan Başkan Şimşek, yol açma çalışmalarının en kısa sürede tamamlanması talimatını verdi.

Vatandaşların daha kolay ulaşım sağlamaları için yol açma çalışmalarını artıran Gölbaşı Belediyesi, yetki alanı içerisindeki imar yollarının açılması için ekiplerini seferber etti.

BAŞKAN ŞİMŞEK'TEN YOL DENETİMİ

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek , Örencik mahallesinde Fen İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen yol açma çalışmasını yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında ekiplerden bilgi alan Başkan Şimşek "Gölbaşımızı güzelleştirmeye, geliştirmeye, halkımızın her alanda hayatını kolaylaştırmaya devam edeceğiz." dedi.

ALT YAPI ÇALIŞMALARININ ÖNÜ AÇILIYOR

İmar yollarının açılmasıyla birlikte bölgede yapılacak olan alt yapı çalışmalarının önünün açıldığını ifade eden Şimşek "Alt yapı çalışmaları tamamlandıktan sonra bölgeye daha çok yatırım gelecek. " diye konuştu.

TİTİZLİKLE DEVAM EDECEK

Alt yapı çalışmaları nedeniyle ekiplerin sorumluluk sahası içinde olan imar yollarını açtığına dikkat çeken Başkan Şimşek, çalışmaların büyük bir titizlikle devam edeceğini söyledi.

Kaynak: Bültenler