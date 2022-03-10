Başkan Sarı'dan marketlerde 'ayçiçeği yağı stokçuluğu' ve 'fahiş fiyat' denetimi - Haberler

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Başkan Sarı'dan marketlerde 'ayçiçeği yağı stokçuluğu' ve 'fahiş fiyat' denetimi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Başkan Sarı'dan marketlerde 'ayçiçeği yağı stokçuluğu' ve 'fahiş fiyat' denetimi

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, marketlerde 'ayçiçeği yağı stokçuluğu' ve 'fahiş fiyat' denetimi yaptı.

AMASYA (İHA) - Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, marketlerde 'ayçiçeği yağı stokçuluğu' ve 'fahiş fiyat' denetimi yaptı.

" Karaborsa, stokçuluk gibi bu modeller 1970'li yıllardaydı. Fırsatçılara, fahiş fiyata tavrımız sert olur" uyarısında bulundu.

Resmi, sivil zabıta ekiplerinin kent genelindeki yerel ve zincir marketlerde gerçekleştirdiği denetimlerde raflarda halkın ihtiyacına cevap verecek miktarda ürünlerin bulunduğunun tespit edildiğine değinen Başkan Sarı, "Çevre il ve ilçelerimizde 'Bizde yağ sıkıntısı var' diyenleri Amasya'ya davet ediyoruz. Gelip istedikleri marketten yağlarını uygun fiyattan temin edebilirler" diye konuştu.

Gazetecilerin hayat pahalılığıyla ilgili sorularına verdiği yanıtta Türkiye'nin etrafında yaşananlara dikkat çeken Mehmet Sarı, "Her halimize şükretmemiz lazım. Etrafımız ateş çemberi. Dünya savaşı var gibi. Aç kalanları, yavrucakları, anasından babasından ayrı düşenleri görüyoruz. Her şeyimiz var. Evet, biraz pahalı. Geçici bir müddet. Dünya bir sıkıntı içerisinde. Büyüklerimizde bir kaza, belaya rastlamadan bunu atlamanın hesabını yapıyor" şeklinde konuştu. - AMASYA

Başkan Sarı'dan marketlerde 'ayçiçeği yağı stokçuluğu' ve 'fahiş fiyat' denetimi

Başkan Sarı'dan marketlerde 'ayçiçeği yağı stokçuluğu' ve 'fahiş fiyat' denetimi

Başkan Sarı'dan marketlerde 'ayçiçeği yağı stokçuluğu' ve 'fahiş fiyat' denetimi

Başkan Sarı'dan marketlerde 'ayçiçeği yağı stokçuluğu' ve 'fahiş fiyat' denetimi

Başkan Sarı'dan marketlerde 'ayçiçeği yağı stokçuluğu' ve 'fahiş fiyat' denetimi

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Mehmet Sarı, Karaborsa, Zabıta, Amasya, Ekonomi, Haberler

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