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Başkan Sarı açıkladı: Eski sanayi bölgesinde kentsel dönüşüm uygulanacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Başkan Sarı açıkladı: Eski sanayi bölgesinde kentsel dönüşüm uygulanacak

Amasya'daki eski sanayi bölgesinde kentsel dönüşüm uygulanacak.

AMASYA (İHA) - Amasya'daki eski sanayi bölgesinde kentsel dönüşüm uygulanacak.

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, girişimleri sonucu TOKİ tarafından hayata geçirilecek "Eski Sanayi Kentsel Dönüşüm Projesi" ile 480 adet Konut ve 24 adet işyeri yapılacağını açıkladı.

İhale tarihinin TOKİ'nin resmi sitesinde 25 Ekim 2021 olarak yayınlandığına değinen Başkan Sarı, "Eski Sanayi bölgemizin yenilenen modern yüzüyle şehrimize ayrı bir hava katacağına inanıyor ve Amasya'mıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - AMASYA

Başkan Sarı açıkladı: Eski sanayi bölgesinde kentsel dönüşüm uygulanacak

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Haber: Başkan Sarı açıkladı: Eski sanayi bölgesinde kentsel dönüşüm uygulanacak - Haberler Ekonomi
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