Başkan Sadıkoğlu: "İhracat rakamlarımız artıyor"
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Başkan Sadıkoğlu: "İhracat rakamlarımız artıyor"

Başkan Sadıkoğlu: 'İhracat rakamlarımız artıyor'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Salgın etkisini kaybediyor, sanayimizde çarklar hızla dönmeye devam ediyor.

Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Salgın etkisini kaybediyor, sanayimizde çarklar hızla dönmeye devam ediyor. 2021 yılının Temmuz ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 36 artışla 25 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. 2021 yılının ilk 7 ayında da önceki yılın aynı dönemine göre ihracatımızı yüzde 25 arttırdık" dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Temmuz ayı ihracat rakamlarını açıkladı. TİM'in açıkladığı rakamları değerlendiren Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Gerek pandeminin izlerinin yavaş yavaş siliniyor olması, gerekse yapmış olduğumuz nitelikli yatırımların faaliyete geçmesiyle Malatya'dan yapılan ihracat rakamlarımız 2021 yılında 2020 yılına göre artmaya devam ediyor. TİM'in verilerine göre 2020 yılı Temmuz ayında ilimizde 18 milyon dolarlık ihracat yapılırken, 2021 yılının Temmuz ayında 25 milyon dolarlık ihracat yapılmıştır. Yani 2021 Temmuz döneminde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 36 artış gösteren bir ihracatımız olmuştur. Ayrıca 2021 yılının ilk 7 ayında (Ocak-Temmuz) Malatya'mızdan geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artışla 195 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. 2020 yılının ilk 7 ayında ihracat rakamımız 155 milyon dolardı. Bu artışın yıl sonunda daha fazla olacağını düşünüyoruz. İhracatçı firma sayımızda ve üyelerimizin talebi üzerine odamız tarafından hazırlanan ihracat belgesinde de ciddi bir artış yaşanmaktadır. Salgın döneminde tüm zorluklara rağmen durmayan ve üretime devam eden sanayicilerimizi kutluyor, bu olumlu verilerin artarak devam etmesini temenni ediyorum" dedi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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