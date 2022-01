Başkan Oral: "Her görüş bizim için önemli"

YALOVA (İHA) - Yalova'nın Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral'ın esnaf ziyaretleri devam ediyor. İlçedeki esnafları ziyaret eden Oral, yapılan çalışmaları anlatarak, fikir alışverişinde bulunuyor.

Her fırsatta esnaf ile bir araya geldiklerini ifade eden Başkan Metin Oral, "Esnaflarımızla karşılıklı fikir alış verişlerinde bulunuyor, çalışmaları ele alıyoruz" dedi. Ziyaretlerinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verip, esnafın taleplerini dinleyen Oral, "Esnaflarımızla karşılıklı fikir alış verişlerinde bulunuyor, sıkıntıları ve çalışmaları ele alıyoruz. Her iki taraf açısından da oldukça yararlı geçiyor. Bu çerçevede de esnafımızla bir araya geliyoruz. Toplumumuzun her kesimin görüşleri bizim için büyük önem taşıyor. Vatandaşlarımızla sohbet edip, dilek ve şikayetlerini dinlemeye devam edeceğiz. İlçemiz için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz" diye konuştu. - YALOVA