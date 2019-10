Başkan Oprukçu, vatandaşların sorunlarını dinlemeyi sürdürüyor

08.10.2019 16:15

Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, vatandaşların sorunlarını dinleyerek, istek, talep ve önerilerini dinlemeye devam ediyor.



Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, vatandaşların sorunlarına eğilmeye, istek, talep ve önerilerini dinleyerek çözüm üretmeye devam ediyor. Kapılarının hemşehrilerine her zaman açık olduğunu belirten Başkan Oprukçu, "Allah'ın izni ve hemşehrilerimizin teveccühü ile şehrimize hizmet etme şerefine nail olduk. Bizler bu göreve halel getirmemek için canla başla çalışıyoruz. Bu noktada en önemli destekçilerimiz hemşehrilerimiz, onların istek, talep ve önerileri her zaman bize rehber olacak ve onların sorunlarına çözüm üretmek için çaba göstereceğiz. Bu anlamda hemşehrilerimizle her daim birlikte olacağız" dedi.



"Laf değil hizmet üretmeye devam edeceğiz"



Başkan Oprukçu, "Bizim en önem verdiğimiz nokta samimiyet, bu da hemşehrilerimize yansıyor. Öyle ki seçimde de bu samimiyetin göstergesi ile hemşehrilerimiz büyük bir zafere imza attı. Ereğli evladını, kara sevdalısını kimseye mahcup etmedi. Bizler de hizmetlerimizle onları hiçbir zaman mahcup etmeyecek, elimizden geldiğince tüm sorunları çözmeye gayret göstereceğiz. Laf değil hizmet üretecek ve Allah'ın izni, hemşehrilerimizin de desteği ile huzur şehri Ereğli'yi inşa edeceğiz inşallah. Bu anlamda amacı Ereğli'ye hizmet olan herkesin desteğine ihtiyacımız var" diye konuştu.



Başkan Oprukçu, Ereğli'nin geleceğini hizmetle ve huzurla inşa edeceklerini sözlerine ekledi. - KONYA

Kaynak: İHA