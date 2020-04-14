Başkan Öndeş'ten sağlık çalışanları ve Tarım İlçe Müdürlüğü'ne teşekkür ziyareti
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İlçe Tarım Müdürlüğü, Fuat Öndeş, Germencik, Güncel

Başkan Öndeş'ten sağlık çalışanları ve Tarım İlçe Müdürlüğü'ne teşekkür ziyareti

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında büyük bir fedakarlıkla çalışan sağlık çalışanlarına moral ziyareti gerçekleştirdi.

14.04.2020 09:31 | Son Güncelleme: 14.04.2020 09:31
Başkan Öndeş'ten sağlık çalışanları ve Tarım İlçe Müdürlüğü'ne teşekkür ziyareti

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında büyük bir fedakarlıkla çalışan sağlık çalışanlarına moral ziyareti gerçekleştirdi.

Germencik ve Ortaklar'da yer alan sağlık merkezlerini ziyaret eden Öndeş maske ve Germencik Belediyesi tarafından üretilen İNYA markalı kolonya ve sabunun yer aldığı paketlerden hediye etti. İlçe Tarım Müdürlüğü'ne de ziyarette bulunan Fuat Öndeş kolay gelsin dileklerinde bulundu. GESA tarafından ilçede görevli tüm sağlık çalışanlarına dağıtılan paketler büyük bir memnuniyet oluştururdu.

İlçede görevli sağlık çalışanlarına ve Tarım ilçe Müdürlüğü personeline moral ziyaretinde bulunan Başkan Öndeş, hediye paketlerinin yanı sıra istek ve beklentilerini sorarak gereken her türlü desteğin imkanlar dahilinde sağlanacağını söyledi. Öndeş, sağlık çalışanlarımız bu süreçte insanüstü bir gayretle ve özveriyle milletimize hizmet verdiklerini kaydederek, "Şuan koronavirüs ile mücadelede en ön cephedeler. Germencik Belediyesi olarak ilk günden bugüne koronavirüs salgınına yönelik ciddi tedbirler aldık ve uygulamaya koyduk. Bu uygulamalar arasında birçok kurum ve kuruluşta olduğu gibi hastanemiz ve sağlık ocaklarımızı süreklilik arz edecek şekilde ilaçlıyor gerekli dezenfeksiyonu sağlıyoruz. Ayrıca tarımın da önemini bu süreçte bir kez daha görmüş olduk. Tarım İlçe Müdürlüğümüz personelleri ve veteriner hekimlerimizi de ziyaret ederek iyi çalışmalar dileklerimizi sunduk. Tekrardan her birine ayrı ayrı teşekkür eder, görevlerinde başarı ve kolaylıklar dilerim" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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