Başkan Metin Şahin: "Örnek bir organizasyona imza attık"
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Başkan Metin Şahin: "Örnek bir organizasyona imza attık"

18.03.2021 11:08 | Son Güncelleme: 18.03.2021 11:12
Başkan Metin Şahin:

Türkiye Tekvando Federasyonu Prof. Dr. Metin Şahin, sona eren 8. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın (Turkish Open 2021) ardından, "Pandemi döneminde örnek bir organizasyona imza attık" dedi.

Türkiye Tekvando Federasyonu Prof. Dr. Metin Şahin, sona eren 8. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın (Turkish Open 2021) ardından, "Pandemi döneminde örnek bir organizasyona imza attık" dedi.

Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından 10-17 Mart tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen ve tüm kategorilerde 46 ülkeden 1590 sporcunun mücadele ettiği turnuva büyükler kategorisinde olimpik sıralamaya puan verdi. Bu kategoride 4 kıta, 41 ülkeden aralarında olimpiyat şampiyonu sporcuların da yer aldığı önemli isimler mücadele etti. Bu kategoride 16 sıklette verilen 64 madalya 19 ülke arasında dağıldı.

Türk sporculardan 229 madalya!

Türk sporcular, 8 gün boyunca tüm kategorilere bakıldığında 60 altın, 58 gümüş, 111 bronz toplam 229 madalya kazandı. Türkiye, olimpik puanın dağıtıldığı büyükler kategorisinde 3 altın, 3 gümüş ve 7 bronz olmak üzere 13 madalya kazandı. Ülkemizi Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda temsil edecek olan Nafia Kuş ile Emine Gögebakan ve Görkem Polat altın madalya kazanan isimler oldu. Türk sporcular, olimpik puanın dağıtılmadığı kategorilerden gençlerde 16 altın, 16 gümüş, 37 bronz, yıldızlarda 19 altın, 19 gümüş, 39 bronz ve poomsaede 22 altın, 20 gümüş ve 28 bronz madalya elde etti.

"Katılan herkes İstanbul'dan çok mutlu ayrılıyor"

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, turnuvanın ardından yaptığı açıklamada, "Koronavirüs pandemisi nedeniyle yakın temas sporlarından olan tekvando çok zor günler geçirdi. Son dönemde dünya tekvandosu normalleşmeye çalışıyor. Ancak çok az sayıda uluslararası organizasyon yapılmış durumdu, Şu anki şartlarda bize büyük bir güven olduğu için turnuvamız resmi programa eklendi. Pandemiye rağmen güzel bir katılım oldu. Burada her türlü tedbiri almıştık. Katılan herkes buradan çok mutlu ayrılıyor. Örnek alınacak bir organizasyona imza attık" dedi.

"Sporcularımız önemli tecrübeler kazandılar"

Başkan Şahin, "Özellikle büyükler kategorisi, yaklaşan Avrupa şampiyonası ve akabinde olimpiyat kıta elemeleri ve olimpiyat oyunları öncesinde sporcular için önem taşıyordu. Burada güzel maçlar izledik. Sporcularımız önemli tecrübeler kazandılar. Turnuvada mücadele eden, başarıya ulaşan, ulaşamayan tüm sporcu kardeşlerimi, antrenörlerimizi, hakemlerimizi ve tüm emeği geçenleri kutluyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Başkan Metin Şahin: 'Örnek bir organizasyona imza attık'
Başkan Metin Şahin: 'Örnek bir organizasyona imza attık'
Başkan Metin Şahin: 'Örnek bir organizasyona imza attık'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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