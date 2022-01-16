Başkan Mehmet Cabbar: "Efeler Ligine adım adım yürüyoruz"

EFELER, AYDIN (İHA) - Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Develi Belediyespor olarak adım adım Efeler Ligine yürüdüklerini söyledi.

Alparslan Endüstri Erkekler 1. Lg B Grubunda mücadele eden Develi Belediyespor zirvedeki rakibi Bitlis ekibi TÜRŞAD'ı yenerek liderlik koltuğuna oturdu. Ligin ilk yarısında deplasmanda mağlup olduğu rakibi evinde mağlup eden Develi Belediyespor hedefleri doğrultusunda ilerliyor.

Liderliği belirleyecek bu maçın çok önemli olduğunu ve takımın bu özveriyle sahada mücadele ettiğini belirten Develi Belediye Başkanı ve Kulüp Başkanı Mehmet Cabbar, " Ligin ilk yarısında tek mağlubiyetimiz olan TÜRŞAD'ı yenerek liderliği kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Canla başla mücadele eden oyuncularımızı ve teknik heyetimizi tebrik ediyorum. Maç boyunca takımımızı dua ve tezahüratlarıyla destekleyen hemşerilerimize minnettarız. Play-Off'lara kalma yolunda çok önemli bir engeli aştık. Her maça final oynuyor gibi çıkan takımımız inşallah yakaladığı bu galibiyet serisine devam edecektir. Hemşerilerimizin dua ve destekleri, takımımızın azim ve kararlılığıyla hedefimiz olan Efeler Ligine adım adım yürüyoruz. Ayrıca takımımızın ana sponsoru olan Öksüt Madencilik başta olmak üzere, System Hospital, Yenisey ve Sportech'e de desteklerinden dolayı teşekkür ederim" diye konuştu. - KAYSERİ

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