Başkan Mahçiçek'ten milli halterciye hediye
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Başkan Mahçiçek'ten milli halterciye hediye

Başkan Mahçiçek'ten milli halterciye hediye
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Moskova'da gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonasında üçüncü olan Kahramanmaraşlı milli halterci Melike Günal'ı tebrik edip hediyeler verdi.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Moskova'da gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonasında üçüncü olan Kahramanmaraşlı milli halterci Melike Günal'ı tebrik edip hediyeler verdi.

Belediye Binası toplantı salonunda düzenlenen programda konuşma yapan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek,"Kahramanmaraş'ta ülkemizi temsil eden çok sayıda sporcumuz var, özellikle ata sporumuz güreş dalında. Artık diğer branşlarda da hem şehrimizi hem ülkemizi temsil eden sporcularımız var. Bunlardan bir tanesi Melike kızımız. Gençlerde Avrupa Şampiyonluğu, büyüklerde de çok yakın bir zamanda Rusya'da yapılan Avrupa Şampiyonasında üçüncülüğü elde etmiş bir kızımız. Kendisi Şahinkaya Mahallemizde beden eğitimi öğretmenliği yapıyor ve çalışmalarına da devam ediyor. Amacı da 2024'te yapılacak olimpiyatlarda ülkemizi temsil etmek. Biz kendisine bütün sportif alanlardaki çalışmalarında başarılar diliyoruz. İnanıyoruz ki ülkemizi daha iyi noktalarda temsil edecek, şampiyonluklar elde edecek. Biz de bu bağlamda kendisini Belediyemize davet ettik, minik hediyelerimiz olacak. Umuyorum bu motivasyonla daha çok çalışır, daha çok dereceler alır. Bu arada kendisini yetiştiren ailesine, babası bizim mesai arkadaşımız Ali Bey, annesi hanımefendiye de çok teşekkür ediyorum böyle ülkemize değer katan bir evlat yetiştirdiği için" dedi.

Milli Sporcu Melike Günal ise maddi ve manevi olarak her zaman destek verdiği için Başkan Mahçiçek'e teşekkürlerini iletti. 2024 Olimpiyat hedefinde de başarılı olmak için çok çalışacağını belirtti. - KAHRAMANMARAŞ

Başkan Mahçiçek'ten milli halterciye hediye

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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