Başkan Kuşdili ve yönetimi çalışmalarına hızlı başladı

Geçtiğimiz Pazar günü gerçekleştirilen AK Parti Adapazarı İlçe Gençlik Kolları 4'üncü Olağan Kongresi'nde yeni başkan seçilen Efe Kuşdili ve yönetimi çalışmalarına hızlı başladı.

Geçtiğimiz Pazar günü gerçekleştirilen AK Parti Adapazarı İlçe Gençlik Kolları 4'üncü Olağan Kongresi'nde yeni başkan seçilen Efe Kuşdili ve yönetimi çalışmalarına hızlı başladı.

AK Parti Adapazarı İlçe Gençlik Kolları 4'üncü Olağan Kongresi 25 Ekim Pazar günü Adapazarı Atatürk Kapalı Spor Salonunda, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya başta olmak üzere; Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Büyükgümüş, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Erol Aydın ve çok sayıda partilinin katılımı ile gerçekleştirilmişti. Gerçekleştirilen kongrede AK Parti Adapazarı İlçe Gençlik Kolları Başkanı Efe Kuşdili seçildi.

Yeni başkan Kuşdili ve yönetimi çalışmalarına hızlı başladı. Başkan Efe Kuşdili ve yönetimi peş peşe gerçekleştirdikleri stant çalışmalarında vatandaşlar ile bir araya geldi. Çalışmaları kapsamında, Mevlid Kandil'inde de vatandaşlara karanfil ve karanfillere bağlanmış 1 adet Hadis-i Şerif hediye edildi. Çalışmada AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Erol Aydın ve yönetim kurulu da gençlik kollarını yalnız bırakmadı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı