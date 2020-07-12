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Başkan Kılıç çiftçilerin sorunlarını anlattı

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, yaklaşık bir hafta önce ilçe merkezi ve 15 köyde yaşanan sağanak yağış ve dolu yüzünden ekili alanları ve büyükbaş hayvanları telef olan vatandaşların sorunlarını Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'a aktardı.

Başkan Kılıç çiftçilerin sorunlarını anlattı
12.07.2020 10:28 | Son Güncelleme: 12.07.2020 10:32

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, yaklaşık bir hafta önce ilçe merkezi ve 15 köyde yaşanan sağanak yağış ve dolu yüzünden ekili alanları ve büyükbaş hayvanları telef olan vatandaşların sorunlarını Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'a aktardı.

Telekonferansla toplantıya katılan Başkan Kılıç, yaklaşık bir hafta önce Malazgirt ilçe merkezi ve 15 köyde yaşanan mağduriyetleri anlattı. 15 köyde dolu yüzünden ekili tarım arazileri ve Bostankaya köyünde yaşanan sel felaketinde telef olan büyükbaş hayvanlardan dolayı vatandaşların mağdur olduğunu belirten Kılıç, "Genel Başkanım yaklaşık bir hafta önce temmuz ayı içerinde aniden bastıran sağanak yağış ve dolu yüzünden yaklaşık 15 köyümüzde ekili tarım arazileri ve Bostankaya köyümüzde de yaşanan sel felaketinde birçok büyükbaş hayvan telef oldu. Malazgirt Kaymakamlığımız tarafından oluşturulan hasar tespit ekibi köylerde çalışmalarına devam ediyor" dedi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar ise Malazgirt Ovası'nda zarar gören tüm çiftçilere 'geçmiş olsun' dileğinde bulunarak, sorun ve sıkıntılarının giderilmesi için her zaman Malazgirt çiftçisinin yanında olduğunu aktardı. - MUŞ

Kaynak: İHA

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