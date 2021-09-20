Başkan Keleş Kdz. Ereğli'ye 2. OSB kurulma çalışmalarını başlattı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Keleş Kdz. Ereğli'ye 2. OSB kurulma çalışmalarını başlattı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Başkan Keleş Kdz. Ereğli'ye 2. OSB kurulma çalışmalarını başlattı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'ı makamında ziyaret etti.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'ı makamında ziyaret etti. Keleş ziyarette Kdz. Ereğli ilçesine 2. Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) kurulması çalışmalarının yer aldığı dosyayı teslim etti.

Kdz. Ereğli TSO Genel Sekreteri Gündüz Acar ile beraber katıldıkları ziyarette Başkan Keleş Vali Tutulmaz' a Odanın faaliyetlerinden ve projelerinden bahsetti.

Göreve geldiğinden beri Ereğli'nin kalkınması ve önünün açılmasını hedefleyen Başkan Keleş, Vali Tutulmaz' a Kdz. Ereğli 2.OSB Projesi hakkında bilgi vererek proje dosyasını teslim etti. Vali Tutulmaz proje dosyasını Zonguldak Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Yaşar Karaman'a Bakanlığa teslim edilmesi için havale etti.

Başkan Keleş ziyarete ilişkin açıklamasında Kdz. Ereğli'de yatırım alanları, işsizlik gibi temel sorunlar yer aldığını ve bunların çözümü için göreve geldikleri günden bu yana çalışma yürüttüklerini ifade etti. Keleş açıklamasında şu ifadelere yer verdi "İlçemizin temel sorunlarını değerlendirdiğimizde "Yatırımcı ve Yatırım Alanı" ile "İşsizlik" öne çıkmaktadır. Ereğli'mizin kalkınmasını planlarken sadece bugüne değil geleceğe yönelik bir planlama yapılması gerekiyordu. Ekonomisi her geçen gün büyüyen ilçemizin kalkınmasını desteklemek ve yeni istihdam alanları açmak amacıyla 2 yıl süren bir çalışmanın ardından Kdz. Ereğli 2.OSB Projesini hazırladık . Bu süre içerisinde projenin ana hatlarını oluşturup arz talebi de göz önünde bulundurulmasıyla ön talep toplandı. 2. OSB'nin kurulabilmesi için 197 hektar alan tespit ettik." - ZONGULDAK

Başkan Keleş Kdz. Ereğli'ye 2. OSB kurulma çalışmalarını başlattı

Başkan Keleş Kdz. Ereğli'ye 2. OSB kurulma çalışmalarını başlattı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Süleyman Soylu Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Göksel Gülşen Cansu Dere Acun Ilıcalı
Spor Mesut Özil Burak Yılmaz Alex Teixeira Hamit Altıntop Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Başkan Keleş Kdz. Ereğli'ye 2. OSB kurulma çalışmalarını başlattı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.09.2021 10:44:18. #1.17#