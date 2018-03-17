Başkan Kafaoğlu İş Adamlarıyla Buluştu

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu iş adamlarıyla bir araya geldiği toplantıda belediye çalışmaları ve hayata geçirilecek projeler hakkında bilgiler verdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu MÜSİAD Balıkesir Şubesi tarafından düzenlenen toplantıda iş adamlarıyla bir araya gelerek belediye çalışmaları ve projeleri hakkında sunum eşliğinde bilgiler verdi. AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Aydınlıoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda konuşan Başkan Kafaoğlu Balıkesir'in yeniden değiştiğini belirterek "Yeni bir anlayışla, insanı merkeze oturtan ve insanların mutluluğunu ve huzurunu esas kabul eden bir anlayışla yola çıktık. Öncelikle kendimizle, çalışma arkadaşlarımızla, teşkilatlarımızla, kurum kuruluş ve müesseselerle ve halkımızla mutlaka barışık olmamız lazım. Mutlaka onları da bu işin içine katmak lazım. Hani katılımcı belediyecilik diyoruz ya insanların enerjisini, sinerjisini, fikrini, projelerini mutlaka belediye başkanları alması lazım. Alan belediye başkanları yolunu şaşırmaz, alan belediye başkanları mutlaka hedefe daha kolay ulaşır ve insanlar yapmış olduğu işlerden o kadar mutlu ve huzurlu olur. bir belediye başkanını projeleri mutlaka halkın talepleriyle, istekleriyle ve ihtiyaçlarıyla örtüşmesi lazım. Örtüşmüyorsa ne yaparsanız yapın bir kıymeti yok. Belediye başkanının yapmış olduğu işler, eylemler, fiiller insanların hayatını kolaylaştırmalı, standardını yükseltmeli, insanları mutlu ve huzurlu hissetmeli. Bir belediye başkanı başarılı olabilmesi için kendini o şehre adanmış kabul etmesi lazım. Adanmış insanlarla zafer kazanılır. Eğer o şehre kendinizi adanmış hissedemiyorsanız, gece rüyalarınıza o şehir girmiyorsa o şehirle yatıp o şehirle kalkamıyorsanız başarınız düşük olu. Ne kadar fazla o şehre kendinizi verebiliyorsanız, o şehrin insanlarıyla ne kadar fazla olabiliyorsanız mutlaka başarı da o oranda yüksek olur."

Belediye başkanı teşkilatlarla uyum içinde olmalı

Projelerin tanıtımını basın mensupları ile beraber düzenledikleri toplantıda kamuoyuna duyurduklarını söyleyen Başkan Kafaoğlu "Önce bütün teşkilatlarımızı topladık, basın mensuplarıyla beraber. Öncelikle teşkilatlarımız bu projelerde haberdar olsunlar. Çünkü teşkilatlar bizim elimiz ayağımız, gören gözümüz, duyan kulağımız. Belediye başkanı da teşkilatlarıyla uyum içerisinde çalışması lazım. Birbirimizi tamamlamamız lazım. Bir elmanın yarısı gibi onların enerjisinden, onlarından kabiliyetlerinden ve onların tabandaki teşkilatçılığından mutlaka istifade edilmesi lazım dedik ve öncelikle onlarla paylaştık. Daha sonra tabi ki bu şehrin dinamikleri var. İş adamlarıyla projelerimizi paylaşmaya devam ediyoruz. Balıkesir'de tabi ki kurulmuş iş adamları dernekleri var. Kimseyi ötekileştirmiyoruz. Tabi ki onlarla da buluşuyoruz. Bu şehrin geleceği için onlarla da projelerimizi paylaşıyoruz. BASİAD'la bir araya geldik. Balıkesir'deki ticaret odaları, borsaları ve sanayi odasıyla bir araya geldik. Balıkesir ölçeğinde 15 tane bunların tamamı. Bugün sizlerle bir araya geliyoruz. Önümüzdeki hafta da BASİAD'la bir araya gelerek Balıkesir'de yapacağımız projeleri ve belediyecilik anlayışımızı da onlarla paylaşmış olacağız"dedi.

Kaynakların adil paylaşılmasını istiyoruz

İnsan merkezli yönetime önem verdiklerini dile getiren Başkan Kafaoğlu "Yönetime aktif katılım diyoruz, sürekli iletişim ve erişim kanallarının açık olmasını istiyoruz, kaynakların adil paylaşımını istiyoruz, kalkınma ve istihdam da bir şehrin gelişmesi için olmazsa olmazlarımız arasında yer alıyor. 7 Kasım itibariyle meclisimizde seçilerek geldik. Meclisimizde AK Partili, MHP'li ve bağımsız meclis üyelerinin tamamının oylarını alarak seçildik. O günden bu güne kollarımızı sıvadık. Yapacağımız projelerle ilgili ciddi çalışmalar yaptık. Projelerimizi açıklarken sadece proje olarak açıklamayalım, animasyon olarak göstermeyelim, ihale tarihleriyle beraber verelim diye ciddi gayretlerimiz oldu. ve lansman yaptığımız gün projelerin ihale tarihlerini de vermiştim"şeklinde konuştu. - BALIKESİR