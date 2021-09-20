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Başkan Güder Ampute Milli Takımını kutladı

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Başkan Güder Ampute Milli Takımını kutladı

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, İspanya Ampute Milli Takımını 6-0 yenen ve Avrupa Şampiyonu olan Türkiye Ampute Milli Takımı'nın başarılı kalecisi Malatyalı Selim Karadağ'ı görüntülü arayarak, tebriklerini iletti.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, İspanya Ampute Milli Takımını 6-0 yenen ve Avrupa Şampiyonu olan Türkiye Ampute Milli Takımı'nın başarılı kalecisi Malatyalı Selim Karadağ'ı görüntülü arayarak, tebriklerini iletti.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen 2021 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası final müsabakasında rakibi İspanya Ampute Milli Takımını 6 - 0 yenen Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı'nın Şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Malatyalı Milli sporcu Selim Karadağ ile görüştü. Polonya'dan Türkiye'ye dönüş yolunda olan ve uçakta başarılı file bekçisi Karadağ ile görüntülü konuşan Başkan Güder, tüm Milli takım futbolcularına tebriklerini iletti. Tüm Türkiye'yi büyük sevince boğan bu başarının baş mimarlarından olan Milli kaleci Karadağ ise Başkan Güder'e teşekkürlerini iletti.

"Göğsümüzü kabarttınız, bizleri gururlandırdınız"

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, üst üste ikinci kez şampiyon olan ve tüm Türkiye'nin göğsünü kabartan Ampute Milli Takımı'nı tebrik ederek, "Öncelikle Türkiye Ampute Milli Takımını başarısından dolayı tebrik ediyorum, gözlerinden öpüyorum. Dün göğsümüzü kabarttınız. Şampiyon takımın kalecisinin Malatyalı olması da bizlere ayrı bir gurur kattı. Ampute Milli Takımımız bu sıkıntılı süreçlerde bizleri Avrupa'da Dünyada gündeme taşıyor olmanız bizi gururlandırdı. Dün maçı izlerken gözlerimiz yaşardı. Başta teknik direktörümüz olmak üzere hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah Malatya'ya geldiğinizde sizleri misafir etmek istiyorum. Teknik direktörümüz Türkiye'ye çağrıda bulundu. Herkesi karşılamaya davet etmişti. O sırada çok ayrı bir heyecan ve ayrı bir duygu vardı. O duygu tüm Türkiye'ye ve bizlere de sirayet etmiş oldu. Hepinize yürekten teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Rabbim sizlere sağlık sıhhat versin. Başarılarınızın devamını diliyorum. 2. Kez Avrupa şampiyonu oldunuz. 32 gol atıp 2 gol yemek de her babayiğidin karı değil. Size güveniyoruz. İnşallah dünya şampiyonluğunu da ülkemize kazandıracaksınız. "dedi.

"Bizlere hep destek oldunuz"

Türkiye Ampute Milli Takımı kalecisi Selim Karadağ, "Avrupa Şampiyonluğumuzun ardından bizleri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan aradı. Bugünde Battalgazi Belediye Başkanımız kıymetli Osman Güder aradı. Böyle devlet büyüklerimizin bizi araması çok memnun etti. Özellikle de Malatya'dan gelen olumlu tepkiler beni çok ama çok mutlu ediyor. Sonuçta 44 numaralı forma ile Malatya'mızı temsil ediyorum. Tebriklerinizi tüm takım arkadaşlarıma ilettim ve onlarında teşekkürlerini sizlere iletmek istiyorum. Bugüne kadar bizlere büyük destek oldunuz. Darısı dünya şampiyonluğuna" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Başkan Güder Ampute Milli Takımını kutladı

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