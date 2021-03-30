Başkan Ergün, maaş ve promosyonlar için protokol imzaladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Ergün, maaş ve promosyonlar için protokol imzaladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Başkan Ergün, maaş ve promosyonlar için protokol imzaladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, MASKİ Genel Müdürlüğü ile Kula Jeopark Belediyeler Birliği'nde görev yapan memur, kadrolu işçi ve sözleşmeli memurların maaş ve promosyon ödemeleri için Türkiye Halk Bankası ile protokol imzalandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, MASKİ Genel Müdürlüğü ile Kula Jeopark Belediyeler Birliği'nde görev yapan memur, kadrolu işçi ve sözleşmeli memurların maaş ve promosyon ödemeleri için Türkiye Halk Bankası ile protokol imzalandı. Protokol töreninde konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "İmzalanan yeni protokolümüzün mesai arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Ödenecek olan promosyonları güle güle kullansınlar" ifadelerinde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Türkiye Halk Bankası Bölge Müdürü Murat Erdoğan ve Manisa Şube Müdürü İsmail Karabay'ı makamında kabul etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal ve Mali Hizmetler Dairesi Başkanı Serdar Sidar'ın da hazır bulunduğu ziyarette, Manisa Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürlüğü ile Kula Jeopark Belediyeler Birliği'nde görev yapan memur, kadrolu işçi ve sözleşmeli memurlarının maaş ve promosyon ödemeleri için Türkiye Halk Bankası ile protokol imzalandı.

İmzalanan protokolün ardından konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "İmzalanan yeni protokolümüzün mesai arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Ödenecek olan promosyonları güle güle kullansınlar" ifadelerinde bulundu. İmzalanan protokol ile birlikte, Manisa Büyükşehir Belediyesi, MASKİ Genel Müdürlüğü ile Kula Jeopark Belediyeler Birliği'nde görev yapan memur, kadrolu işçi ve sözleşmeli memur olmak üzere toplam 1038 personelin maaş ve promosyon ödemeleri 3 yıl süreyle Türkiye Halk Bankası'ndan yapılacak. - MANİSA

Başkan Ergün, maaş ve promosyonlar için protokol imzaladı
Başkan Ergün, maaş ve promosyonlar için protokol imzaladı
Başkan Ergün, maaş ve promosyonlar için protokol imzaladı
Başkan Ergün, maaş ve promosyonlar için protokol imzaladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Hayati Yazıcı Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Esra Erol Hande Erçel Aleyna Tilki Cemal Can Canseven
Spor Erol Bulut Cenk Tosun Mesut Bakkal Okay Yokuşlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Kokain
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başkan Ergün, maaş ve promosyonlar için protokol imzaladı - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 17:03:07. #1.14#
title