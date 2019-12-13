Başkan Erdoğan'dan minibüsçü esnafına teşekkür

13.12.2019 11:07 | Son Güncelleme: 13.12.2019 11:12

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, şehirlerarası otobüs firmalarının tasarruf tedbirleri kapsamında ücretsiz şehir içi servislerini kaldırmasının ardından, vatandaşın mağdur olmaması için harekete geçen şehir içi minibüs esnafına teşekkür etti.



Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmaları gider kalemlerini azaltmak için Türkiye genelinde şehir içi yolcu servislerini kaldırmaya başladı. Otobüs firmaları Biga'da da aldıkları kararla Biga Terminali'nde yolcu servis hizmetlerini iptal etti. Bu kararın ardından vatandaşın mağdur olmaması için harekete geçen Biga Belediyesi denetimindeki şehir içi özel toplu taşıma araçları gece saatlerinden sabaha kadar yeni çalışma sistemi başlattı.



Her zaman vatandaşların yanında olduklarını ifade eden Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan konuyla ilgili yaptığı açıklamasında, "Geçtiğimiz aylarda ilçemizde faaliyet gösteren taksi, minibüsçü, işçi ve öğrenci servisi kooperatif esnafıyla istişare toplantısı gerçekleştirmiştik. Talep ve önerileri dinlediğimiz, fikir alışverişi yaptığımız toplantımızda taksici esnafımız şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan firmaların şehiriçi yolcu servis araçlarından olumsuz olarak etkilendiğini ifade etmişti. Aynı gün otobüs firmalarının temsilcileriyle yaptığımız toplantıda ise kendileri servislerin devam etmesinin iyi olacağını söylemişti. Biz de servislerin vatandaşımızın yararına olduğundan dolayı servislerin devam etmesinin faydalı olacağı yönünde fikir beyan etmiştik. Ancak geçen hafta firmaların tasarruf etmek amacıyla servisleri kaldıracaklarının bilgisini aldık. Zaten tüm il ve ilçelerde servis kaldırma kararını almışlar ve peyderpey uyguluyorlar . Biz de Biga Şehiriçi Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifimiz ile bir görüşme sağladık. Arkadaşlar zaten çalışma sistemini hazırlamışlar. Biz de uygun gördük ve hayırlı olsun dedik. Minibüsçü esnafımıza vatandaşımız için böyle bir hizmet kararı aldıkları için şahsım ve hemşehrilerim adına teşekkür ederim" dedi.



"Maddi anlamda bize zararı olmasına rağmen biz bu hizmeti vatandaşımız için başlattık"



S.S. 76 numaralı Biga Şehir İçi Motorlu Taşıyıcılar Koop. Başkanı Özcan Çalışkan ise yaptığı değerlendirmede, "Daha öncelerde de bize 'Servislerin kaldırılmasını istiyor musunuz?' diye sorduklarında biz bunu istemediğimizi belirttik. Firmalar servis maliyetlerinin yüksek olduğunu söyleyerek hep birlikte kaldırma kararı aldı. Servisler çalışmayınca bize de bir sorumluluk düştü. Belediye başkanımızla yaptığımız istişarelerde de iyi olacağı yönünde karar çıktı. Otobüs gidiş ve geliş saatlerine yakın zamanlara araç koyduk. Tüm vatandaşlarımızın kullanması içinse ana hattan geçişini yaptık. Maddi anlamda bize zararı olmasına rağmen biz bu hizmeti vatandaşımız için başlattık. Biga tarihinde ilk kez 24 saat ulaşım hizmeti var. Gece 01: 05'den sabah 06: 35'e kadar servis hizmeti vereceğiz. Şehir içi minibüsleri hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlarımız 0286 316 36 66 numaralı telefondan bilgi alabilirler. İhtiyaca göre hatlarda çalışmalar yapacağız" diye konuştu. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA