Başkan Erdoğan: "Biga'mız için canla başla çalışıyoruz"

Çanakkale'nin Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Ankara programı kapsamında Biga ile ilgili yapılan ve planlanan çalışmaları AK Parti Çanakkale milletvekilleriyle değerlendirdi.

Çanakkale'nin Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Ankara programı kapsamında Biga ile ilgili yapılan ve planlanan çalışmaları AK Parti Çanakkale milletvekilleriyle değerlendirdi.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'ne katılmak üzere gittiği Ankara'da Biga'nın yarınlarını inşa edecek proje ve çalışmaların görüşmelerini gerçekleştirdi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ile AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu'nu ziyaret eden Başkan Erdoğan, "Gazi Meclisimizde, kıymetli vekillerimiz ile bir araya geldik. AK Parti Grup Başkanvekili Çanakkale Milletvekilimiz Bülent Turan ve Çanakkale Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu ile bölgemize yapılacak olan yatırımlar ve Biga'mızda ki projelerimiz hakkında istişarelerde bulunduk. Bizlerden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen vekillerimize teşekkür ediyorum. Birlikte yürüyecek daha çok yolumuz, yapacak çok işimiz var. Biga için canla başla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu yaptığı paylaşımda ise "Biga Belediye Başkanımız Bülent Erdoğan ile Biga'mıza yaptığımız ve planladığımız çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Ziyaretlerinden ve Çanakkale kahramanlarımızdan Bigalı Mehmet Çavuş hediyesinden dolayı Başkanımıza teşekkür ederiz" ifadelerine yer verdi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı