Başkan Doğan İzmit'te Kurulan Demir Çelik Fabrikasını Ziyaret Etti
İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Alikahya Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulmakta olan bir demir çelik fabrikasını ziyaret etti.
İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Alikahya Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulmakta olan bir demir çelik fabrikasını ziyaret etti.
İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan Alikahya Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulmakta olan bir demir çelik fabrikasını ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Doğan'a ziyaretinde Ak Parti İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, ilçe yöneticisi Ali Erdem ve belediye meclis üyesi Hüseyin Polattimur eşlik etti.
Başkan Doğan ziyaretinde yakında hizmete girecek fabrika hakkında bilgi aldı. İzmit Belediye Başkanı Doğan, yapılan her yatırımın ülkemiz için katma değer ve istihdam demek olduğunu belirterek"bizim bölgemizde kurulmakta olan Yıldız Demir Çelik fabrikasını ziyaret edip, kurucularından ve yetkililerden son durumu öğrenelim, yapabileceğimiz bir şey var mı diye konuşalım istedik. Yapılan her türlü yatırım, tabi önce bu bölge için ve şehrimiz için ve de ülkemiz için çok önemli katma değerdir. Ülkemiz için katma değer oluşturan ve istihdam sağlayan her yatırımdan biz de çok mutlu oluyoruz. Bizim havamıza, suyumuza, denizimize, toprağımıza, herhangi bir olumsuz etki yapmadığı sürece kurulacak bu tür işletmeler ülkemiz için çok önemlidir. Kurulmakta olan bu işletmenin de çevreci bir işletme olduğunu biliyoruz ve başından beri takip ediyoruz. Şehrimiz adına yatırımcılarımıza biz de teşekkür ediyoruz. İzmit Belediyesi olarak bu yatırımların her zaman yanındayız" şeklinde konuştu.
Firma yetkilileri Başkan Doğan ve beraberindekilere ziyaret için teşekkür ederek, "Büyüklerimizin, yetkililerimizin destek vermesi bize büyük bir güç veriyor. Yapımına iki yıl önce başladığımız fabrikada Haziran ayında üretime başlamak istiyoruz. Ülkemize faydalı olabilmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Gayretlerimiz insanlık içindir. Personelimiz için, işçimiz için varız. Biz çevre için varız" dediler. - KOCAELİ