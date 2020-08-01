Başkan Demir: "Türkiye dünyanın gözde ülkesi haline geldi" SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Türkiye Cumhuriyeti'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde korona virüs salgınına karşı örnek bir başarı gösterdiğini, dünyanın gözde ülkesi haline geldiğini söyledi.

SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Türkiye Cumhuriyeti'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde korona virüs salgınına karşı örnek bir başarı gösterdiğini, dünyanın gözde ülkesi haline geldiğini söyledi.

Ömer Halisdemir Toplantı Salonunda partisinin bayramlaşma törenine katılan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, törende önemli açıklamalarda bulundu. Pandemi sürecinde ülke olarak verilen mücadeleye değinen Demir, alınan önlemler sonrasında Türkiye'nin dünyanın gözde ülkesi olduğunu ifade etti.

Gözle görülmeyen bir virüsün tüm dünyayı esir aldığını belirten Başkan Mustafa Demir, "Pandemi süreci; gözle görülmeyen bir korona virüsü, bütün dünyayı esir aldı. Bunu hiçbirimiz, dünyada herhangi bir kişi, böyle bir ortamla, böyle bir durumla dünyanın karşılaşabileceğini öngöremedi. Biz bu süreci yaşıyoruz şimdi. Cumhurbaşkanımız, ülkemizin lideri, AK Parti 19 yıllık sorumluluk dönemini geçiriyor. Bugün ülkemiz dünyada hatırı sayılır önemli bir yerde. Pandemi sürecini de dünyada en iyi yöneten ülke. ABD, Fransa, İtalya gibi birçok yerde yoğun bakımlar yetersiz kaldı. Koridorlarda, stadyumlarda yoğun bakım üniteleri oluşturdular. Bizim doluluk oranımız ise yüzde 60'larda" dedi.

"Türkiye dünyanın gözde ülkesi haline geldi"

Türkiye'nin dünyanın gözde ülkesi haline geldiğini ifade eden Başkan Mustafa Demir, şunları söyledi:

"AK Parti olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde hakikaten çok hatırı sayılı bir yere geldik. Siyaset hizmet işidir, yarış işidir. Siyaset alanında sorumluluk alan insanların o mekanizma içerisinde şehrine, insanına, geleceğine, ülkesine hizmet etme yeridir. Bunun dışında başka hiçbir şey de değildir. O zaman bir şey çıkıyor, bütün yürüyüşümüz bütün duruşumuz, niyetimiz, samimiyetimiz hizmete doğru yürümek olmalıdır. Başarıya gidecek yolda bizi en iyi motive edecek olan ise bizi biz yapan değerlerimizdir."

Törene ayrıca AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekilleri Ahmet Demircan, Yusuf Ziya Yılmaz, Fuat Köktaş ve Orhan Kırcalı ile partililer katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA