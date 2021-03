Başkan Çınar, MHP'liler ile bir araya geldi

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) MYK Üyesi Ömer Ekici, MHP İl Başkanı Mesut Samanlı, MHP Yeşilyurt İlçe Başkanı Mehmet Ali Kaya, MHP Battalgazi İlçe Başkanı İlhan İlhan ve Ülkü Ocakları İl Başkanı Bayram Işık'ı ziyaret ederek, gündemdeki gelişmeler üzerine istişare etti.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde AK Parti İl Başkan Yardımcıları, AK Parti Yeşilyurt Gençlik Kolları Başkanı Salih Tav ve Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleriyle birlikte ilk olarak MHP MYK Üyesi Ömer Ekici ve MHP İl Başkanı Mesut Samanlı ile bir araya geldi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın hizmetlerinden memnun olduklarını ifade eden MHP İl Başkanı Mesut Samanlı, " Mehmet Çınar Başkanımız göreve geldiği günden beri sosyal ve kültürel belediyecilik hizmetlerinde tabiri caizse çığır açmıştır. Yaptığı çalışmaları takdirle takip ediyoruz. Sayın Başkanımızı MHP olarak destekliyoruz. Bugünde partimize ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yardım paketleri getirmişlerdir. MHP olarak gerçek ihtiyaç sahiplerini bulup, bu yardım paketlerini teslim edeceğiz. Sayın Başkanımız ve ziyarete katılanlara bu nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

MHP İl Başkanı ve Yönetimiyle uyumlu çalışarak başarılı hizmetlerine her geçen gün bir yenisini daha eklediklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " MHP İl Başkanımız Sayın Mesut Samanlı ve Yönetim Kurulu Üyelerimize gösterdikleri misafirperverlikten dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün hem gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz hem de ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan yardım paketlerini teslim ederek hayırlı bir ziyaret gerçekleştirmiş olacağız. Bizler memleketimiz, kentimiz ve ilçemizin daha fazla gelişmesi için birlikte hareket ediyoruz. Belediyemizin imkanlarının yanı sıra hayırseverlerimiz tarafından bağışlanan yardım kolileri, MHP İl ve İlçe Yönetimi tarafından belirlenen yerlere ulaştırılacak. Bölgemize değer katan tüm yatırımlarımızda olduğu gibi toplumsal kardeşlik ve dayanışma ruhumuza güç katacak bu tür sosyal hizmetlerde de birlikte yol yürümekteyiz. Bununla birlikte ülkemiz, kentimiz ve ilçemiz için çok güzel bir istişare toplantısı yaptık, karşılıklı fikirlerimiz paylaştık. Her açıdan faydalı ve verimli bir ziyaret oldu. İlçemizdeki yatırımlarımızın gerçeğe dönüşmesi aşamasında verdiği desteklerden dolayı MHP İl Başkanı Mesut Samanlı ve Yönetim Kurulu Üyelerine şahsım ve hemşerilerim adına teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

MHP MYK Üyesi Ömer Ekici ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirip, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a çalışmalarında başarılar diledi.

Çınar ile beraberindeki heyet daha sonra MHP Yeşilyurt İlçe Başkanı Mehmet Ali Kaya ve Yönetim Kurulu Üyeleriyle bir araya geldi.

Gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MHP Yeşilyurt İlçe Başkanı Mehmet Ali Kaya, " Seçim zamanında Sayın Başkanımızla çalışma fırsatımız oldu. Mehmet Çınar Başkanımız seçildiği günden bugüne kadar hizmetlerinde ayrım gözetmeden, Cumhur İttifakının ruhuna uygun bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. MHP Yeşilyurt Teşkilatı olarak Sayın Başkanımızdan ve yaptığı hizmetlerden memnunuz. Sayın Başkanımız Yeşilyurt için bir şanstır " şeklinde konuştu.

Yeşilyurt'ta ki yatırımlara verdikleri desteklerden dolayı MHP Yeşilyurt İlçe Başkanı ve Yönetimine teşekkürlerini sunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Hemşerilerimizi en güzel hizmetlerle buluşturmak adına MHP İl ve İlçe Yönetimiyle uyumlu ve güzel çalışmalar yapıyoruz. Seçimlerde birlikte vaat ettiğimiz yatırımları gerçeğe dönüştürmek adına koordineli çalışıyoruz, sürekli birlikteyiz. Bugüne kadar da verdiğimiz sözlerin büyük bir kısmını yerine getirdik, başarılı hizmetlerimizin temelinde bu birliktelik ruhu vardır. Seçimlerin üzerinden iki yıl geçti, Allah'a binlerce kez şükürler olsun hiçbir sıkıntı yaşamadan çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kentimiz ve ilçemiz her geçen gün büyüyor ve gelişiyor. Malatya'nın en büyük ilçesi olup, son açıklanan nüfus rakamlarına göre 23 kentten daha kalabalık olan güzel ilçemiz Yeşilyurt, sanayi bölgelerinden konut alanlarına, tarım arazilerinden kentsel dönüşüm alanlarına kadar her alanda hızla gelişirken, çok fazla tercih ediliyor. Bizlerde ilçemizi planlı ve sağlıklı yatırım alanlarıyla donatıp, Sayın Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği 2023 vizyonuna uygun bir görüntüye kavuşması adına var gücümüzle çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın bize vermiş olduğu bu önemli görevi layıkıyla yerine getirmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz, emek sarf ediyoruz, hizmet üretiyoruz. Kentimizi ve ilçemizi daha fazla geliştirmek ve kalkındırmak içinde ekibimizle birlikte sürekli sahadayız ve vatandaşlarımızla iç içeyiz. Fiziksel yatırımlardan sosyal ve kültürel yatırımlara, tarımsal hizmetlerden çevresel ve sportif yeniliklere kadar her alandaki örnek ve marka kimliğimizi güçlendirecek yatırımlarımıza yenilerini eklemeye devam edeceğiz.Tüm vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap verecek hizmetlerimizle gönüllere dokunmaya, yüreklerde yer edinmeye devam edeceğiz.Kimseyi ayrıştırmadan ve ötekileştirmeden, herkesle el ele gönül gönüle çalışarak sürekli gelişim, sürekli dönüşüm sürekli yenilik anlayışıyla hizmetlerimizi sürdüreceğiz." diye konuştu.

MHP Battalgazi İlçe Başkanı İlhan İlhan'ı da ziyaret ederek çalışmalarında başarılar dileyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Yeşilyurt Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanan yardım kolilerini MHP İl ve İlçe Yönetimlerine teslim ettikten sonra Ülkü Ocakları İl Başkanı Bayram Işık'ı da ziyaret ederek bir süre görüştü. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı