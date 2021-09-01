Başkan Büyükakın, şampiyon sporcularını ağırladı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kağıtspor'un uluslararası alanda başarılı olmuş sporcularını konuk etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kağıtspor'un uluslararası alanda başarılı olmuş sporcularını konuk etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kağıtpor'un uluslararası alanda başarı sağlamış sporcularını makamında ağırladı. Ziyarete Tokyo 2020 Paralimpik Olimpiyatlarında judo branşında bronz madalya kazanan Zeynep Çelik ve Recep Çiftçi, U21 Karate Avrupa Şampiyonu Enes Bulut ve Ekrem Altuner Yılmaz, U17 Halter Avrupa Şampiyonu Ceren Akarsu, Ümitler Judo Avrupa 3.'sü Nurten Doğrusoy, Erman Gürgen, Gençler Avrupa Şampiyonası 3.'sü Mert Halıcı ve Kadir Kaan Bekler, Büyükler Halter Avrupa 3.'sü Berfin Altun, Karate U21 Avrupa 3.'sü Rabia Şentürk, U23 Judo Avrupa 3.'sü Tuğçe Beder ve U21 Karate Dünya Şampiyonasında ikinci olan Ömer Abdürrahim Özer ile Gülsen Demirtürk katıldı.

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunlarında ülkemize ilk madalyayı getiren Recep Çiftçi ve Zeynep Çelik'in bulunduğu buluşmada Başkan Büyükakın, "Bizler için gurur kaynağısınız. Kağıtsporumuzu ve Kocaeli'mizi en iyi şekilde temsil ettiniz. Dünyanın en önemli spor organizasyonu olarak gösterilen olimpiyatlarda kürsüde bayrağımızı dalgalandırdınız sizler ile gurur duyuyorum" dedi.

Son 6 ayda Avrupa Şampiyonalarında farklı branşlarda 10 madalya alan Büyükşehir Kağıtspor'un başarılı sporcuları ile konuşan Başkan Büyükakın, "İnşallah 2024 Paris Olimpiyatlarında sizleri de Zeynep ve Recep gibi kürsüde görmek istiyoruz. İnanıyorum ki, sizler çok daha büyük başarılar elde edebilecek güce ve inanca sahipsiniz. Bizler sizlerin gelişimi için her türlü imkanımızı seferber etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor'un uluslararası yarışmalarda şampiyon olmuş ve başarı sonuçlar alarak derece yapmış isimlere hayat boyu başarı ve sağlık dileyen Başkan Büyükakın, yakaladıkları başarılılarının çocuklara, gençlere ve tüm kuşaklara örnek olduğunu dile getirerek, "Sizler rol modelsiniz. Başarı gösterdikçe arkanızdan gelenler oluyor. Aslında sizler örnek oluyor, onları yetiştiriyorsunuz. Bunu da kesinlikle unutmayın" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı