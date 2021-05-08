BAŞKAN BÖCEK'TEN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ANNELER GÜNÜ ÇİÇEĞİ
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BAŞKAN BÖCEK'TEN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ANNELER GÜNÜ ÇİÇEĞİ

BAŞKAN BÖCEK'TEN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ANNELER GÜNÜ ÇİÇEĞİ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Uzun süre koronavirüs tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sağlık çalışanlarına saksı çiçeği ve kolonya hediye ederek, Anneler Günü'nü kutladı.

Uzun süre koronavirüs tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sağlık çalışanlarına saksı çiçeği ve kolonya hediye ederek, Anneler Günü'nü kutladı.

*- Çiçekler, pandemi nedeniyle zor günler geçiren Antalyalı çiçek üreticilerinden temin edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, pandemi nedeniyle yoğun mesai harcayan ve ailelerinden, çocuklarından ayrı kalan fedakar sağlık personelini Anneler Günü öncesinde unutmadı. Kahraman sağlık çalışanı annelere çiçek sürprizi yapıldı.

SAKSI ÇİÇEĞİ HEDİYE EDİLDİ

Büyükşehir ekipleri, Antalya 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi, Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi, Kepez Devlet Hastanesi ve Atatürk Devlet Hastanesi'nde görev yapan sağlık çalışanlarına saksı çiçekleri hediye ederek, Anneler Günü'nü kutladı.

ÇİÇEK ÜRETİCİSİNE DESTEK

Çiçekler, salgın nedeniyle zor günler geçiren yerel çiçek üreticilerine destek olmak amacıyla SS. Akdeniz Süs Bitkileri Kooperatifi'nden alındı. Sağlık çalışanı annelere saksı çiçeği yanında kolonya da hediye edildi. Çiçeklerini alan sağlık çalışanları bu özel günde kendilerini unutmayan Başkan Muhittin Böcek'e teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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