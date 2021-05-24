Başkan Böcek: "Güreşçilerimiz göğsümüzü kabarttı"
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Başkan Böcek: "Güreşçilerimiz göğsümüzü kabarttı"

Başkan Böcek: 'Güreşçilerimiz göğsümüzü kabarttı'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor Kulübü Kumluca'da başlayan yağlı güreş sezonuna başlangıç yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor Kulübü Kumluca'da başlayan yağlı güreş sezonuna başlangıç yaptı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor Kulübü hafta sonu gerçekleşen Geleneksel Kumluca Yağlı Güreşleri'nde en fazla madalya alan kulüp oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ASAT güreşçilerini kutlayarak, "Kulüp güreşçilerimizin şehrimizi ve ülkemizi başarıyla temsil etmeye devam edeceklerine yürekten inanıyorum" dedi.

Geçtiğimiz yıl Covid-19 nedeniyle gerçekleştirilemeyen Geleneksel Kumluca Yağlı Güreşleri 22-23 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirildi. Güreşlere 58 sporcu ile katılan Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor Kulübü, en fazla madalya kazanan kulüp oldu.

"Madalyaları topladılar"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ata sporu yağlı güreşlere sağladığı destek sayesinde özellikle altyapıdan yetişen geleceğin Başpehlivanları Kumluca Yağlı Güreşleri'nde madalyaları topladı. 2021 Yılı Geleneksel Kumluca Yağlı Güreşlerinde ASAT Spor Kulübü adına güreşen Deste Orta Boyda Bayram Berk Karacan ikinci, İlker Durmuş üçüncü oldu. Deste Büyük Boyda Muhammet Ocak birinci olarak Küçük Orta Küçük Boya atladı. Deste Büyük Boyda Berkay Bülüç üçüncü oldu. Küçük Orta Küçük Boyda Erkan Taş birinci olarak Küçük Orta Büyük Boya atladı. Küçük Orta Büyük Boyda İmran Vardi ise üçüncü oldu. Büyük Orta Boyda Enes Doğan birinci olarak bundan sonraki güreşlerde başaltı kategorisinde güreşmeye hak kazandı. Başaltında ise Yusuf Can Zeybek birinci oldu.

"Er meydanında birçok güreş izleyeceğiz"

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor Kulübü adına yarışan güreşçileri kutlayan Başkan Muhittin Böcek, "Ata sporu güreşe ve güreşçilerimize 27 yıldır destek vermenin onuru ve gururunu yaşıyorum. Bu yıl er meydanında daha birçok güreş izleyeceğiz. Kulüp güreşçilerimizin şehrimizi ve ülkemizi başarıyla temsil etmeye devam edeceklerine yürekten inanıyorum. Bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla ata sporumuzu geliştirmeye, destek vermeye devam edeceğiz" dedi. - ANTALYA

Başkan Böcek: 'Güreşçilerimiz göğsümüzü kabarttı'
Başkan Böcek: 'Güreşçilerimiz göğsümüzü kabarttı'
Başkan Böcek: 'Güreşçilerimiz göğsümüzü kabarttı'
Başkan Böcek: 'Güreşçilerimiz göğsümüzü kabarttı'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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