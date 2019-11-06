Başkan Biçer: "Esnaflarımızdan kaliteli hizmet bekliyoruz"

06.11.2019 10:19 | Son Güncelleme: 06.11.2019 10:24

Kütahya'nın Simav Belediyesi'ne ait 240 dükkanın ihaleyle kiraya verileceği bildirildi.



Kasım ayı içinde yapılacak olan açık usulde dükkan kiralama ihalesi öncesi 120 kiracı esnafın katıldığı bir toplantı gerçekleştirildi.



Belediye yeni düğün salonunda yapılan toplantıda bir konuşma yapan Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, katılımlarından dolayı, oda başkanları ve esnaflara teşekkür etti. Biçer, "Toplantımızın gayesi, belediyemiz mülkiyetinde kirada olan siz esnaflarımızın, kirada bulundukları dükkanların önümüzdeki günlerde yapılacak olan ihalesi ile ilgili bilgilendirmedir. Şimdiye kadar yüz yüze yapamadığımız toplantıyı, bir takım hazırlıklarımızın tamamlanmasından sonra gerçekleştirdik. Belediyeler kanununun 15'inci maddesinin son fıkrası gereğince, belediye mülkiyetinin kiralanması ihale yoluyla yapılabiliyor. Bu zamana kadar Simav'da bizden önceki dönemlerde ihale usulü kiralama işi yapılamamış" dedi.



Kızılay'ın Simav Şube sorumlusu Ali Ulus, vakıf ve derneklerin zor şartlar altında kira ödediklerini belirtti.



Belediye mülkiyeti kiracılarından Mehmet Kul, ihale sonrası 5 yıllık sürenin uzatılmasının esnaf için çok iyi olacağını ifade etti.



Başkan Biçer, "Amaç birbirimiz ezmek değil, ihale ile alınacak olan dükkanlarda sizlerden kaliteli hizmet bekliyoruz" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA