Başkan Beyoğlu, gençlerin futbol maçı davetini yerine getirdi
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Başkan Beyoğlu, gençlerin futbol maçı davetini yerine getirdi

07.03.2021 13:16 | Son Güncelleme: 07.03.2021 13:21
Başkan Beyoğlu, gençlerin futbol maçı davetini yerine getirdi

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde gençlerin sosyal medya üzerinden futbol maçı davetine Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ile milletvekili Ebubekir Bal ve Ak Parti İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın'ın formasını giydiği takım, Bismilli gençlerden oluşan takım ile halı sahada karşılaştı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde gençlerin sosyal medya üzerinden futbol maçı davetine Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ile milletvekili Ebubekir Bal ve Ak Parti İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın'ın formasını giydiği takım, Bismilli gençlerden oluşan takım ile halı sahada karşılaştı.

Gençlerin daveti üzerine Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, AK Parti Milletvekili Ebubekir Bal, Ak Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın ve parti yöneticilerinden oluşan Yeşil-Kırmızılı takım, beyaz formalı takım ile kozlarını paylaştı. Renkli görüntülere sahne olan müsabaka sonunda kazananın centilmenlik olduğunu belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, "Gençlerimiz bizi sosyal medya aracılığı ile dostluk maçı oynamaya davet etti. Biz de onların bu enerjisine cevap verdik. Güzel bir tablo yaşandı. Bu tablonun mimari olan gençlerimize çok teşekkür ediyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

Başkan Beyoğlu, gençlerin futbol maçı davetini yerine getirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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