Başkan Batur, Narlıdere Okullarını Bakıma Aldı

Ekipler, okulların bakımını yaz tatili süresince tamamlayacak.

HER ŞEY ÇOCUKLAR İÇİN

Narlıdere Belediyesi fen işleri ekipleri, 12 okulun bakım, onarım ve tamiratlarını okulların yaz tatili süresince tamamlayacak. Narlıdere'de bulunan 12 okulun yaz tatili döneminde bakım, onarım ve tamiratlarının yapılması için talimat veren ve gerekli çalışmaları bizzat kendi başlatan Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur, 'Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın en sağlıklı koşullarda eğitim almaları için belediye olarak elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Her şey çocuklarımız için' dedi.

OKULLAR EĞİTİM SEZONUNA HAZIRLANIYOR

Narlıdere Belediyesinin 12 yıldır sürdürdüğü bakım, onarım, boya badana yenileme çalışmaları ile ilgili bilgi veren Başkan Batur, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da Narlıdere'de okullarımızın boyası, badanası ve tamiratları ile ilgili çalışmalarımız yürütüyoruz. Bazı okullarımızın dış cephelerinde yaşanan sıkıntılardan dolayı dış cephelerinde iyileştirme ve bakımlarını gerçekleştiriyoruz. Okullarımızı yeni Eğitim, öğretim sezonuna fiziki yapılarındaki eksiklikleri tamamlanmış olarak hazırlamış ve çocuklarımızın ve velilerimizin hizmetine sunmuş olacağız" dedi.