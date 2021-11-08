Başkan Bakkalcıoğlu, sporcuları yalnız bırakmadı

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu Vitraspor Futbol Takımı ile Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadınlar Voleybol Takımı'nı oynadıkları maçlarda yalnız bırakmadı.

Başkan Bakkalcıoğlu ilk olarak ilçeyi BAL Liginde başarıyla temsil eden Vitraspor Futbol Takımı'nın ilçe stadyumunda Eskişehir Sağlıkspor ile karşılaştığı futbol müsabakasına katıldı. Maç öncesinde her iki takımın futbolcuları ile görüşerek başarılar dileyen Başkan Bakkalcıoğlu daha sonra tribünlerdeki seyircileri selamladı. Maçı Vitraspor Futbol Takımı 3-1 kazandı.

Ardından Yeni Kapalı Spor Salonu'na geçen Başkan Bakkalcıoğlu burada da Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadınlar Voleybol Takımı'nın Eskişehir Tepebaşı Voleybol Takımı ile oynadığı Voleybol maçını izledi. Karşılaşma vatandaşlar ve sporseverlerden yoğun ilgi görürken, maçı ayrıca İlçe Kaymakamı Adem Öztürk, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan Aktay, Emniyet Müdürü Orhan Bozdemir, Kent Konseyi Başkanı Nurettin Oydu, Ticaret Odası Başkanı Buğra Levent, CHP İlçe Başkanı İhsan Esel ve Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Fındık ile Ali Şahinoğlu da tribünlerden izledi.

Oldukça çekişmeli geçen maçta Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadınlar Voleybol Takımı, Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Ligindeki 4. maçında Eskişehir Tepebaşı Voleybol Takımı ile oynadığı maçı 3-1 kaybetti.

Maçın sonunda sahaya inen Başkan Bakkalcıoğlu, maçta güzel bir mücadele sergileyen sporcuları tebrik ederek, sporda yenmenin de yenilmenin de olduğunu belirtti ve önümüzdeki maçlar için başarılar diledi. - BİLECİK