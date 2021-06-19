Başkan Bakkalcıoğlu Gaziantep'te düzenlenen belediye başkanları çalıştayına katıldı
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Başkan Bakkalcıoğlu Gaziantep'te düzenlenen belediye başkanları çalıştayına katıldı

Başkan Bakkalcıoğlu Gaziantep'te düzenlenen belediye başkanları çalıştayına katıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Gaziantep'de düzenlenen CHP'li Belediye Başkanları Çalıştayına katıldı.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Gaziantep'de düzenlenen CHP'li Belediye Başkanları Çalıştayına katıldı.

CHP yönetiminin yerel seçimlerin ardından belediye başkanlarıyla dördüncü kez bir araya geldiği, 18-20 Haziran tarihleri arasında Gaziantep'te düzenlenen Belediye Başkanları Çalıştayı'nda belediye başkanları ilk gün Gaziantep'te esnaf ziyaretleri yaparak vatandaşla buluştu. Toplantı bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açılış konuşması ile başladı. Çalıştayda Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, beraberindeki CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ile birlikte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşerek bir süre sohbet etti. Başkan İmamoğlu ile fikir alışverişinde bulunan Başkan Bakkalcıoğlu diğer CHP'li belediye başkanları ile de görüşerek fikir alışverişinde bulundu. Çalıştayda daha sonra iki oturum halinde gerçekleştirilecek atölye çalışmalarında belediyelerin 2 yılı aşkın süredir yaptığı çalışmalar değerlendirilerek bundan sonraki üç yılda sorunlar ve bunların çözümü için projeler ele alınacak. - BİLECİK

Başkan Bakkalcıoğlu Gaziantep'te düzenlenen belediye başkanları çalıştayına katıldı
Başkan Bakkalcıoğlu Gaziantep'te düzenlenen belediye başkanları çalıştayına katıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Başkan Bakkalcıoğlu Gaziantep'te düzenlenen belediye başkanları çalıştayına katıldı - Haberler
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