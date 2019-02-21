Başkan Aydın'dan Sivas Belediyespor'a Moral Ziyareti

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Sivas Belediyespor'a moral ziyaretinde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sivas Belediyespor'u kulüp tesislerinde gerçekleştirdiği antrenman sırasında ziyaret eden Aydın, hafta sonu oynayacağı Darıca Gençlerbirliği maçında takıma başarı diledi.

Sivas temsilcisinin ligin ikinci yarısına iyi başlangıç yaptığını belirten Aydın, "Arkadaşlarımız geçen hafta sahasında ligin zirvesine oynayan Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti. Bu hafta da deplasmanda Darıca Gençlerbirliği ile oynayacaklar. Takımın moral motivasyon durumu oldukça iyi." ifadelerini kullandı.

Devre arasında yapılan transferlerin takıma güç kattığını aktaran Aydın, "İnşallah bu hafta da deplasmandan iyi bir netice bekliyoruz. Ligdeki pozisyonumuz iyi bir noktada ama daha üst sıralarda yer almayı hedefliyoruz. Teknik heyetimize, futbolcularımıza ve yönetim kurulundaki görev yapan arkadaşlara teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sivas Belediyespor Kulübü Başkanı Hasan Karaman da geçen sezon ki başarıyı bu sezon da göstermeyi arzuladıklarını belirtti. Bu sezon yeni bir kadro kurduklarını ifade eden Karaman, şunları kaydetti:

"Hocamız yeni. Şehrimizin hocasına imkan verelim dedik ve bu şekilde sezona başladık. Tabi bu süreç içerisinde de gruba baktığımız zaman çok güçlü takımlar var, hakikaten finans yönünden de çok güçlü olan takımlar var. Şehir takımları var, hatta büyükşehir takımları da var. Tabi bizim grupta bunlarla mücadele etmek zorundayız. Şu güne kadar da geldiğimiz nokta gerçekten iyi bir nokta. Ben hocamıza, teknik heyetimize, başkanımıza bize verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum."

Teknik Direktör Özer Karadaş ise verdiği destekten dolayı Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın'a teşekkür etti.

Kaynak: AA