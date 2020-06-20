Başkan Ataç'tan 100'üncü yıl mesajı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkan Ataç'tan 100'üncü yıl mesajı

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Eskişehir'e ilk kez gelişinin 100'üncü yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Ataç'tan 100'üncü yıl mesajı
20.06.2020 13:31 | Son Güncelleme: 20.06.2020 13:36

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Eskişehir'e ilk kez gelişinin 100'üncü yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Ataç, mesajında, Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği illerden birinin Eskişehir olduğuna ve bu nedenle toplam 22 kez ziyaret ettiğine dikkat çekti. Başkan Ataç, "Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün Eskişehir'e ilk gelişinin 100'üncü yıl dönümünü kutluyoruz. Mustafa Kemal'in Eskişehir'e ilk ziyareti Kurtuluş Savaşı'nı zafere dönüştürecek direnişi örgütlemek ve orduyu teftiş etmek için 21 Haziran 1920 tarihinde gerçekleşti. Yanında Milli Savunma Bakanı Fevzi Paşa, Genelkurmay Başkanı İsmet Bey olan Mustafa Kemal, Eskişehirli yurtseverler tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Savaş yıllarında 6 kez kentimize gelen Mustafa Kemal, toplamda 22 kez Eskişehir'i ziyaret etti. Ulu önderimizin en çok ziyaret ettiği kentlerden olan Eskişehir her zaman önderini büyük bir coşkuyla bağrına bastı. Atatürk o günleri, 'Eskişehirlileri çok iyi tanırım. Milli Mücadele yıllarında büyük vatanseverlik ve üstün cesaretle mücadelemizin daima yanında olmuş, bu mücadeleye çok büyük yardımlarda bulunmuşlardır" sözleriyle anlatmıştır. Aradan geçen on yıllar sonunda görüyoruz ki Eskişehir, Cumhuriyet kazanımlarına sıkı sıkıya bağlı, aydınlık, huzur dolu ve dünyanın her yerinde örnek gösterilen bir kent haline geldi. Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, Eskişehir'e ilk gelişlerinin 100'üncü yıl dönümünde sevgi ve saygıyla anıyorum. Eskişehir halkı, Ata'mızın değerli mirası olan Cumhuriyet'e sahip çıkmaya ilk günkü heyecan ile devam edecektir" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Tavandan akan sular yüzünden metrobüste şemsiye açtılar Haber
Tavandan akan sular yüzünden metrobüste şemsiye açtılar
Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti Haber
Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti
Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor Haber
Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor
Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı Haber
Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı
Polisin kumarhane baskınında genç kız duşakabinde yakalandı Haber
Polisin kumarhane baskınında genç kız duşakabinde yakalandı
Talihsiz öğrencinin bir anlık unutkanlığı bir yılına mal oldu Haber
Talihsiz öğrencinin bir anlık unutkanlığı bir yılına mal oldu
Parayı çekmeye giderken dolandırdığı galericilere yakalandı, tekme tokat dayak yedi
Parayı çekmeye giderken dolandırdığı galericilere yakalandı, tekme tokat dayak yedi
Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu
Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu
Kahraman baba, 3 yaşındaki kızını kurdun ağzından aldı
Kahraman baba, 3 yaşındaki kızını kurdun ağzından aldı
Rusya liginde bir maçta 10 gol yiyen kaleci maçın adamı ödülünü aldı
Rusya liginde bir maçta 10 gol yiyen kaleci maçın adamı ödülünü aldı
Mantar toplamaya giden vatandaşlarımıza kurulan çivili yol tuzağına Valilik el koydu
Mantar toplamaya giden vatandaşlarımıza kurulan çivili yol tuzağına Valilik el koydu
Korona döneminde atık malzemelerden vazo ve saksı üretip kendine gelir kaynağı oluşturdu
Korona döneminde atık malzemelerden vazo ve saksı üretip kendine gelir kaynağı oluşturdu
Yağmur nedeniyle tıkanan su kanalını eliyle açan polis gönülleri fethetti
Yağmur nedeniyle tıkanan su kanalını eliyle açan polis gönülleri fethetti
Kalıp ustasının üzerine düştüğü demir ok gibi saplandı
Kalıp ustasının üzerine düştüğü demir ok gibi saplandı
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda bir askerimiz şehit oldu
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda bir askerimiz şehit oldu
İYİ Parti Muratpaşa ilçe teşkilatında toplu istifa! Yönetimi topa tutup görevi bıraktılar
İYİ Parti Muratpaşa ilçe teşkilatında toplu istifa! Yönetimi topa tutup görevi bıraktılar
Son Dakika: Türkiye'de 19 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetti, 1214 yeni tanı kondu
Son Dakika: Türkiye'de 19 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetti, 1214 yeni tanı kondu
Trump, salgın nedeniyle ara verdiği mitinglerine başlıyor
Trump, salgın nedeniyle ara verdiği mitinglerine başlıyor
Normalleşmeyle beraber vaka sayısının yükselişe geçtiği ülkemizde LGS sınavı için oluşan kalabalıklar endişelendirdi
Normalleşmeyle beraber vaka sayısının yükselişe geçtiği ülkemizde LGS sınavı için oluşan kalabalıklar...
Son Dakika: Akhisarspor'da toplam 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: Akhisarspor'da toplam 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Bingöl'de karantina altındaki köyde vaka sayısı 13'e yükseldi
Bingöl'de karantina altındaki köyde vaka sayısı 13'e yükseldi
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, kaldığı otelden yatak pozları verdi
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, kaldığı otelden yatak pozları verdi
Başkan Şayir, makam aracını satıp kırtasiye malzemesi aldığı öğrencileri sınav günü de yalnız bırakmadı
Başkan Şayir, makam aracını satıp kırtasiye malzemesi aldığı öğrencileri sınav günü de yalnız bırakmadı
Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti
İtalya'da görüp Türkiye'de bal sirkesi üretmeye başladı, litresini 120 liradan satıyor
İtalya'da görüp Türkiye'de bal sirkesi üretmeye başladı, litresini 120 liradan satıyor
Hac ibadeti bu sene gerçekleştirilemezse kurada ismi çıkanların hakkı bir yıl ötelenecek
Hac ibadeti bu sene gerçekleştirilemezse kurada ismi çıkanların hakkı bir yıl ötelenecek
İbrahim Tatlıses'in 'Köstebek değil' dediği oğlu hakkında emniyette verdiği ifade kafa karıştırdı
İbrahim Tatlıses'in "Köstebek değil" dediği oğlu hakkında emniyette verdiği ifade kafa karıştırdı
ABD basını Trump'a parkinson dedi, Trump'tan ayakkabılarım kösele açıklaması geldi
ABD basını Trump'a parkinson dedi, Trump'tan ayakkabılarım kösele açıklaması geldi
Nurtaç Canan'ın ismini kanıyla parkeye yazdığı zanlının ilk ifadesi: Pişmanım
Nurtaç Canan'ın ismini kanıyla parkeye yazdığı zanlının ilk ifadesi: Pişmanım
Esra Erol'un programında kavga! Baba, çocuğunu alıkoyduğunu iddia ettiği kadının üzerine yürüdü
Esra Erol'un programında kavga! Baba, çocuğunu alıkoyduğunu iddia ettiği kadının üzerine yürüdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Murat Kurum Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Sezen Aksu Seda Sayan Acun Ilıcalı Burcu Esmersoy
Spor Ozan Tufan Okan Buruk Fatih Terim Semih Özsoy Bülent Uygun
Daha Fazla Su Lgs Dha Zeytinburnu
Şu an buradasınız: Başkan Ataç'tan 100'üncü yıl mesajı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.6.2020 14:06:02. #1.15#
title