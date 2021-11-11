Başkan Arslan Türk Cumhuriyetleri İş Formuna katıldı

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO) Başkanı Asilhan Arslan, Türk Cumhuriyetleri İş Formuna katıldı.

Ticaret Bakanlığı ve DEİK işbirliğinde İstanbul'da gerçekleştirilen Türk Cumhuriyetleri Ekonomi ve Ticaret Konferansı'na, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayil Cabbarov, Kırgız Cumhuriyeti Ekonomi ve Ticaret Bakanı Daniyar Amangeldiev, Kazakistan Ekonomi Bakan Yardımcısı Alibek Kuantyrov, TOBB ve Türk TSO Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, DEİK Başkanı Nail Olpak, Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı ve Türk Keneşi Konsey Üyesi Asilhan Arslan ile davetliler katıldı.

Konferansta konuşan TOBB ve Türk TSO Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, "Bu yıl Eylül ayındaki bu programımıza, siz değerli bakanlar da iştirak etmişti. Dün, İstanbul'da geniş bir katılımla, iş forumu ve iş görüşmelerini gerçekleştirdik. İş Forumunda karşılıklı ticaretimizi artırmak üzere şu konularda adım atılmasına ihtiyaç olduğunu görüştük. Tercihli ticaret anlaşmalarıyla, aramızdaki ticareti, daha serbest hale getirelim. Hizmet sektöründe de ülkelerimiz arasında ciddi bir işbirliği fırsatı bulunuyor. Hizmet ticaretini kolaylaştıracak bir anlaşmaya ihtiyacımız var. Bir diğer konu, gümrük süreçlerinin standart hale getirilmesi ve geçişlerin hızlandırılmasıdır. Gümrük işlemlerinde ortak standartlar belirlemeli, süreçleri basit ve hızlı hale getirmeliyiz. Birbirimize yönelik, geçiş kotalarını da kaldırmalıyız" dedi.

İş Formuna katılan Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan da hem formun hem de yapılan ikili görüşmelerin çok yararlı geçtiğini ve Türk dünyası ile olan karşılıklı işbirliği ve ticaretin artırılması hususunda önemli adımların atıldığının altını çizdi. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet