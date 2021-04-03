Başkan Ahmet Ağaoğlu, geçen sezon satışı gerçekleşmeyen Uğurcan Çakır için bekledikleri teklifin ulaştığını bildirdi

Trabzonspor'un Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulüp gündemi ve Uğurcan Çakır'ın transferi hakkında, "Maaş tavanımız 1.5 milyon euro. Bunun üzerini ödeyemeyiz, böyle giderse borçlarımız biter. Geçen sezon Uğurcan için gelen teklifler yetersizdi, o da gitmek istemedi. Beklediğimiz teklifler ulaşmaya başladı" diye konuştu. Bordo-Mavililer'in Uğurcan'dan beklediği gelir ise 30 milyon euro civarında.

Bordo-Mavililer'in ekonomik durumu ve sportif sonuçları üzerine Başkan Ahmet Ağaoğlu bir açıklama yaptı. Karadeniz ekibinde işlerin yolunda gittiğini söyleyen Ağaoğlu, önemli mesajlar verdi.

Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"SKOR ODAKLI ELEŞTİRİYORLAR"

"Sonuçlar istediğiniz gibi gitmediği zaman bencil çıkarlarını ön planda tutan insanların, manipülasyonuyla yaşananları çok farklı şekilde algılayıp değerlendirebiliyorlar. Puan kayıplarının ardından yapılan o tür eleştirileri ben hep bu çerçevede değerlendiriyorum.

"DİĞER KULÜPLERİN BORCU 3-4 MİLYAR"

Trabzonspor'un geliri 100 ise Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 400, Beşiktaş'ın 350. Zaten borçlara bakıldığında, borçlar da aynı oranda. Trabzonspor'a bakarsanız 850-860 milyon lira borç var. Diğer kulüplerimize baktığımız zaman 3-4 milyarlar dile getiriliyor.

"POLİTİKADAN TAVİZ VERİLMEZSE BİTER"

Taraftarlarımız bizi çok fazla eleştiriyor. Şu anda 1.5 milyon euro tavan ücret, onu da alan 2-3 futbolcumuz var. Maaş tavanımız 1.5 milyon Euro. Kulüp, bunun üzerinde bir ücret ödeyemez. Trabzonspor, bu mali politikasından taviz vermediği taktirde bu borcu rahatlıklar öder.

"KADRONUN GİDERİ 17 MİLYON EURO"

Bizden önceki dönemde ödenmemiş menajer komisyonu 17 milyon euro'ydu. Şu an Trabzonspor kadrosunun gideri de 17-18 milyon euro.

"PANDEMİ OLMASA SÖRLOTH 35'E GİDERDİ"

Uğurcan ile ilgili, geçen yıl yapılan birkaç teklif vardı. Pandemi olmasaydı Sörloth 20 değil, 35 milyon euro'ya transfer olurdu. Uğurcan'la konuştuğumuzda, bir değerlendirme yaptık ve kendisi de gitmek istemedi. Benim değerim bu değil.

"KURULLAR BAĞIMSIZ DEĞİL"

Yapılan araştırmalar ve incelemeler neticesinde Türkiye Futbol Federasyonu'nun kurullarının bağımsız olmadığına hükmediyor.

"RAKİPLER İŞİN İÇİNDEN ÇIKAMADI"

Trabzonspor için ödenebilir bir yapılandırmaydı fakat Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş işin içinden çıkamıyordu. Bu nedenle yeniden yapılandırmaya ihtiyaç duyuldu. Burada önemli olan, mali disiplini sağlamak.

"GELİR KAYBIMIZ %40 CİVARINDA"

Koronavirüs sürecinde yaşadığımız gelir kaybı %40 civarlarında. Bunu sadece seyirci, ürün satışı olarak değerlendirmeyelim. Bunun içinde tabii ki naklen yayın gelirlerindeki düşüşler de bulunuyor. Seyirci geliri sıfır. Ürün satışı %60'a civarında azaldı.

"DÜŞMEME KARARI NEYE BAĞLI!"

Pandemiden dolayı bazı ligler tescil oldu. Yer yüzünde, Türkiye gibi ikinci bir model var mı? Maçları neden oynattınız? Sıralama belli olsun diye. Peki 3 takımın düşmeme kararı neye bağlı olarak verildi? Düşünceye saygı duyarız ama iki şeyi önümüze getirin dedik. Bir, müsabaka takvimi. Diğeri de gelir kaybı. Trabzonspor'un 32 milyon TL. Bu parayı kim karşılayacak? Ben buna evet diyemem.

"KUPAYA TENEKE MUAMELESİ YAPTILAR"

Bu kulübe 10 yılda kaç tane kupa girmiş! Şampiyonluğa oynadık, Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı kazandık. Ama insanlar kupalara teneke muamelesi yaptı. Artık gerçekçi bakmak gerekiyor.

"ADALET İSTERKEN DÜŞÜNMEK LAZIM"

Açıkçası biz de sonuçlardan sonra çıkıp sitem ediyoruz. Sıcağı sıcağına çıkıp 'Adalet istiyoruz' demenin altında rakiplerin lehine çalınan kararlardan mı istiyoruz. Adalet ise herkese adalet olmalı, objektif bakmalıyız. Bunun üzerine konuşuyoruz hep. Eşitliğin sistemi sağlanmalı. Lehimize de olsa verilen hatalı kararlar ile nereye kadar gidebiliriz."